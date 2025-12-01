Suite aux résultats du 8e tour de la Coupe de France, les équipes de Ligue 1 dont l’OL vont faire leur entrée pour les 32es de finale. Le tirage au sort a lieu ce lundi soir à partir de 19h.

Ce sera le dernier match de cette année civile et il ne faudra pas le manquer. Comme c’est le cas depuis deux ans désormais, l’année se termine avec la Coupe de France et non plus un match de Ligue 1. La saison passée, l’OL avait dû se déplacer à Feignies-Aulnoye pour les 32es de finale de la prestigieuse compétition. Un match piège en fin d’année et qui n’avait pas été loin de surprendre les joueurs de Pierre Sage, encore en poste à l’époque. Il avait fallu un coup-franc de Saïd Benrahma juste avant la mi-temps pour voir les Lyonnais un peu mieux respirer. Georges Mikautadze avait ensuite fait le break en fin de match, mais les deux offensifs ne seront plus là pour cette campagne 2025-2026. Au contraire de Feignies-Aulnoye, encore présent pour ces 32e de finale.

Un derby rhodanien ?

Aura-t-on le droit à un remake le week-end du 20 décembre ou l’OL tombera-t-il contre un voisin du nom de Lyon La-Duchère, Hauts Lyonnais ou Saint-Cyr Collonges ? Les joueurs de Paulo Fonseca seront rapidement fixés puisque le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France se tient ce lundi soir à partir 19h, en même temps que votre émission "Tant qu’il y aura des Gones". Il faudra donc suivre votre émission favorite pour connaitre l’identité du premier adversaire de la formation lyonnaise.