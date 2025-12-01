Après trois jours de repos, les joueuses de l’OL Lyonnes sont de retour à l’entraînement ce lundi. Néanmoins, le groupe ne sera pas plus étoffé, avec des dernières rencontres internationales à disputer.

Le repos a fait du bien. Après quatre séances en début de semaine dernière, les rares joueuses de l’OL Lyonnes restées à Décines pendant cette trêve internationale ont pu couper un peu. Jonatan Giraldez leur avait octroyé trois jours off après l’entraînement de jeudi. Certaines en ont profité pour se ressourcer en famille, tandis que d'autres, comme Wendie Renard, en ont profité pour redécouvrir Lyon et ses alentours durant le week-end, comme elle l’a montré sur ses réseaux sociaux. Une petite cure avant de remettre le bleu de chauffe dès ce lundi pour attaquer le dernier bloc de l’année 2025.

Trois déplacements de suite pour reprendre

Ce lundi, les joueuses lyonnaises ont donc rendez-vous au GOLTC pour la reprise de l’entraînement. Mais Jonatan Giraldez ne doit pas s’attendre à voir un groupe plus étoffé. Il reste encore des matchs internationaux ce lundi et mardi et le groupe ne sera pas au complet avant le milieu de la semaine. Cela laissera malgré tout quelques jours pour préparer le déplacement à Dijon, samedi (17h) puis l’enchaînement de deux autres déplacements à Manchester United (mercredi 10 à 21h) puis au Havre le samedi 13 décembre à 17h.