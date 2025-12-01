Actualités
Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
Les joueuse de l’OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : reprise de l’entraînement ce lundi, toujours en comité restreint

  • par David Hernandez

    • Après trois jours de repos, les joueuses de l’OL Lyonnes sont de retour à l’entraînement ce lundi. Néanmoins, le groupe ne sera pas plus étoffé, avec des dernières rencontres internationales à disputer.

    Le repos a fait du bien. Après quatre séances en début de semaine dernière, les rares joueuses de l’OL Lyonnes restées à Décines pendant cette trêve internationale ont pu couper un peu. Jonatan Giraldez leur avait octroyé trois jours off après l’entraînement de jeudi. Certaines en ont profité pour se ressourcer en famille, tandis que d'autres, comme Wendie Renard, en ont profité pour redécouvrir Lyon et ses alentours durant le week-end, comme elle l’a montré sur ses réseaux sociaux. Une petite cure avant de remettre le bleu de chauffe dès ce lundi pour attaquer le dernier bloc de l’année 2025.

    Trois déplacements de suite pour reprendre

    Ce lundi, les joueuses lyonnaises ont donc rendez-vous au GOLTC pour la reprise de l’entraînement. Mais Jonatan Giraldez ne doit pas s’attendre à voir un groupe plus étoffé. Il reste encore des matchs internationaux ce lundi et mardi et le groupe ne sera pas au complet avant le milieu de la semaine. Cela laissera malgré tout quelques jours pour préparer le déplacement à Dijon, samedi (17h) puis l’enchaînement de deux autres déplacements à Manchester United (mercredi 10 à 21h) puis au Havre le samedi 13 décembre à 17h.

    à lire également
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Satriano (OL) n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis 19 mois

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Salzbourg
    Satriano (OL) n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis 19 mois 13:15
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : c'est officiel, Fonseca peut de nouveau s'asseoir sur un banc en Ligue 1 12:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : reprise de l’entraînement ce lundi, toujours en comité restreint 11:45
    Moussa Niakhaté face à Matthis Abline lors d'OL - Nantes
    Personne ne fait mieux que l’OL défensivement en Europe 11:00
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL - Nantes (3-0) : Tolisso espère que Satriano "sera encore plus libéré" 10:15
    Pavel Sulc lors d'OL - Nantes
    Ligue 1 : l’OL remonte à la 6e place grâce à sa victoire 09:30
    Logo de la Ligue 1
    Comment suivre l’Olympique Lyonnais ? 09:15
    Waldemar Kita, président du FC Nantes
    OL - Nantes (3-0) : Kita enrage contre l’arbitrage 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    En route vers la Ligue des champions ? L’OL a une histoire à accentuer 08:22
    Corentin Tolisso face à Anthony Lopes lors d'OL - Nantes
    Tolisso : "C'est une très belle fête pour l'OL" 08:00
    L'entrée des joueurs de l'OL et de Nantes pour les 75 ans du club lyonnais
    Une victoire comme clou du spectacle d’une journée parfaite pour l'OL 07:30
    Martin Satriano et Hans Hateboer lors d'OL - Nantes
    Satriano après OL - Nantes (3-0) : "Ça donne de la confiance" 30/11/25
    Martin Satriano buteur lors d'OL - Nantes.
    OL - Nantes (3-0) : les tops, ce qu’il faut retenir 30/11/25
    Abner après son but lors d'OL - Nantes
    L'OL s'offre un joli cadeau d'anniversaire contre Nantes (3-0) 30/11/25
    Hans Hateboer (OL)
    OL - Nantes : Hateboer en piston dans une défense à trois 30/11/25
    Les joueurs de l'OL Légendes et ceux de Parme
    L'OL Légendes s'offre un bain de foule et une victoire (4-2) 30/11/25
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    OL - Nantes : retrouver enfin le goût de la victoire en Ligue 1 30/11/25
    Youssef El-Arabi, attaquant du FC Nantes
    El-Arabi (Nantes) : "Nos qualités sont très différentes du Maccabi" 30/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut