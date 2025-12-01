OL - Nantes (3-0) : Kita enrage contre l’arbitrage

Particulièrement remonté contre les décisions arbitrales de M. Kherradji lors d’OL - Nantes (3-0), Waldemar Kita s’est ajouté à la longue liste des dirigeants pointant les arbitres.
Il y a trois semaines, Matthieu Louis-Jean était venu au milieu des journalistes pour s’offusquer de l’arbitrage de Benoit Bastien lors d’OL - PSG. Cela lui a valu deux matchs de suspension. Qu’en sera-t-il pour Waldemar Kita ? Le président du FC Nantes n’a pas eu besoin d’être trop poussé pour dire le fond de sa pensée sur le match de M. Kherradji dimanche soir à Décines. Il était particulièrement remonté et après avoir dit au corps arbitral ce qu’il pensait, il en a fait de même avec la presse.
Le rouge infligé à Junior Mwanga ne passait toujours pas pour Kita, alors que le Nantais avait au départ hérité d’un simple carton jaune. Le tournant de ce match entre l’OL et les Canaris. "L’arbitrage a déséquilibré le match, il n’y a jamais carton rouge. L’arbitre a manqué de personnalité. Il faut aller voir la Var mais la dernière décision doit appartenir à l’arbitre. Il fait la navette et le kangourou, c’est une fois oui, une fois non."
"On n'a qu'à payer et ne rien dire"
Dans un franc-parler qui a fait sa réputation depuis toutes ces années, Waldemar Kita a lui aussi élargi le débat. Il ne comprend toujours pas comment le but nantais a pu être annulé et qu’une faute de Lepenant sur Karabec ait pu être sifflée, mais le président nantais est avant tout conscient qu’il faut bouger les choses et que les clubs ne doivent plus être les dindons de la farce. Ce qui est trop le cas depuis plusieurs semaines à son goût. "C’est comme ça, on a qu’à payer et ne rien dire, et ce n’est pas normal. Je ne suis pas le seul, c’est arrivé à Lyon, Lille a crié au scandale. Il va falloir remettre les choses à zéro. La Ligue n’est pas riche, on n’a rien sur le forfait aux arbitres, mais tout le monde doit devenir professionnel."
Un débat sans fin puisque rien ne bouge pour le moment.
Le rouge fait basculer le match , mais il n'est pas totalement injustifié. Il y a jeu dangereux , morton a été exclu de la même façon.
Sur le but nantais il y a faute indiscutable de lepenant qui écrase le pied , c'est bien arbitré.
Nantes va encore batailler pour ne pas descendre , qu'il se pose les bonnes questions Kita , au lieu de venir pleurnicher sur les arbitres .
Va-t-il comparaître devant la Commission de Discipline ?
Juni38 .... Salut et apparemment tu as l'air de bien te remettre: le montagnard est solide!
Te trouves un peu sévère en parlant de "la pleurnicherie de Kita"!
Je parle juste du président qui défend son club . L'expulsion est pour moi sévère: le nantais lève la jambe et Morton se baisse tête en avant au même moment il me semble. Il y a danger OK mais pas i.tention de faire mal. Et dans un contexte pas agressif des nantais.
Chacun son avis mais encore et encore des polémiques ...A Angers aussi sur un péno je crois.
On parle souvent de fric dans le foot mais ces décisions peuvent coûter très cher en argent et emplois à des clubs comme Nantes Angers....
Quel est le niveau d'arbitrage dans les autres championnats européens?
Xuo ...Salut et oui : Kita risque de prendre cher en critiquant la "secte"!
Salut les anciens du site. Bientôt les 20 ans... 😉
Est ce que Razik va faire un spécial même si pour lui ça fait 14 ans, il avait repris la machine en 2013, mais il venait avant aussi en tant que participant.
Il y a jamais rouge ici. Déjà il n'y aucune faute intentionnelle, puis la tête vient plutôt après sur le pied.
Faudra se rappeler que l'arbitrage aura été pour nous cette fois, je dis ça pour les hyper chauvins qui croient que ça n'arrive uniquement qu'à l'ol.
Salut JD36, tu l'a attendu depuis combien de temp pour nous sortir qu'on était avantager par l'arbitrage?
Le match contre Valenciennes arbitré par Frappart en demi finale de coupe?
Ca commence à dater non?
On peut comparer avec tout ce qu'on nous a voler entre-temps si tu veux ? 😉
Hier on est vernis mais c'est moins scandaleux de ce qu'on a pu subir non?
Bonjour JUNi du 36 ... 20ans déjà ce site ? ...Et tu fais parti du forum depuis 20 ans aussi?
Si oui alors respect! Enfin moi je n'en ai jamais manqué avec toi malgré nos divergences...
Avec l anniversaire hier et ces 20ans de O&L c'est la fête alors !
En tous cas pour le rouge hier on est d'accord. C'est le genre de sanction trop sévère qui peut pourrir un match alors que l esprit est plutôt bon !
Salut JD36 c’est suffisamment rare qu’on soit aussi avantagés pour le signaler. Comme par hasard c’est contre des clubs secondaires. Mais c’est pas du chauvinisme de dénoncer quand on se fait fourrer.
On est pas les seuls, Lille a eu son lot et c’est normal de crier à l’injustice. Pour l’OL ça s’équilibre absolument pas. Comme le propose Leroilyon on peut faire l’exercice de lister les faits d’arbitrages et la colonne contre est infiniment plus garnie que la colonne pour.
Salut JUNI 36,
A cette occasion Razik pourrait organiser une petite fête, et un rassemblement comme il l'avait fait, il y a un an, en novembre 2024 !....
Mais, il en garde un assez mauvais souvenir, car suite à de malheureux quiproquos, une salve de critiques étaient survenues.
Cela l'avait dissuadé de renouveler une telle opération ...
Dommage !
Salut Juni,
Tu as la date exacte ? 🙂
Oué Razik est chaud pour fêter ça ! 🥳🤩
Je peux comprendre sa frustration, car elle est légitime.
Le rouge est sévère, même s'il peut se donner.
Au vu du contexte, je trouve cette décision très dure. Que la VAR l'appelle, pourquoi pas. Mais le central a aussi le droit de maintenir sa décision initiale.
Le nantais lève la jambe à mi-hauteur pour tenter un contrôle, le lyonnais arrive dans son dos et mets la tête !
Il n'y a aucune intentionnalité de faire faute et surtout de faire mal. Le geste devient un geste dangereux parce que le lyonnais décide de jouer ce ballon de la tête !
Lever le pied ça se fait maïs semelle vers le sol, sinon il peut entailler la carotide d’Hateboer. Là on aurait tous flippé devant la boucherie !
Clairement il n’a pas l’intention de faire faute mais le geste est dangereux.
Sanctionner le crampon sur la jugulaire comment ça peut être sévère ? Aouar le prend contre Montpellier alors que le pied est moins dangereusement placé.
C’est une excellente décision arbitrale.
Par contre le but de Nantes refusé….🙄
On peut pas se plaindre du traitement sur Malick et tolérer les jeux dangereux ensuite, faut être cohérents les gones 😉
La VAR est en train d’écrire l’histoire de ce championnat…
Ha vous l’avez voulu ben voilà. Platoche vous avait pourtant prévenu…. 🙄
C’est devenu n’importe quoi de regarder un match de foot en 2025. Au stade c’est encore pire car tu comprends plus rien aux décisions….