OL - Nantes (3-0) : Kita enrage contre l’arbitrage

Particulièrement remonté contre les décisions arbitrales de M. Kherradji lors d’OL - Nantes (3-0), Waldemar Kita s’est ajouté à la longue liste des dirigeants pointant les arbitres.

Il y a trois semaines, Matthieu Louis-Jean était venu au milieu des journalistes pour s’offusquer de l’arbitrage de Benoit Bastien lors d’OL - PSG. Cela lui a valu deux matchs de suspension. Qu’en sera-t-il pour Waldemar Kita ? Le président du FC Nantes n’a pas eu besoin d’être trop poussé pour dire le fond de sa pensée sur le match de M. Kherradji dimanche soir à Décines. Il était particulièrement remonté et après avoir dit au corps arbitral ce qu’il pensait, il en a fait de même avec la presse.

Le rouge infligé à Junior Mwanga ne passait toujours pas pour Kita, alors que le Nantais avait au départ hérité d’un simple carton jaune. Le tournant de ce match entre l’OL et les Canaris. "L’arbitrage a déséquilibré le match, il n’y a jamais carton rouge. L’arbitre a manqué de personnalité. Il faut aller voir la Var mais la dernière décision doit appartenir à l’arbitre. Il fait la navette et le kangourou, c’est une fois oui, une fois non."

"On n'a qu'à payer et ne rien dire"

Dans un franc-parler qui a fait sa réputation depuis toutes ces années, Waldemar Kita a lui aussi élargi le débat. Il ne comprend toujours pas comment le but nantais a pu être annulé et qu’une faute de Lepenant sur Karabec ait pu être sifflée, mais le président nantais est avant tout conscient qu’il faut bouger les choses et que les clubs ne doivent plus être les dindons de la farce. Ce qui est trop le cas depuis plusieurs semaines à son goût. "C’est comme ça, on a qu’à payer et ne rien dire, et ce n’est pas normal. Je ne suis pas le seul, c’est arrivé à Lyon, Lille a crié au scandale. Il va falloir remettre les choses à zéro. La Ligue n’est pas riche, on n’a rien sur le forfait aux arbitres, mais tout le monde doit devenir professionnel."

Un débat sans fin puisque rien ne bouge pour le moment.