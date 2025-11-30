Le groupe de Parme pour affronter l’OL Légendes

Ce dimanche après-midi, l’OL Légendes ouvre le bal des festivités des 75 ans avec un match contre Parme. On peut regretter l’absence d’anciens joueurs français au sein du club italien pour cette venue à Décines.

La nostalgie prendra possession des supporters lyonnais ce dimanche à partir de 16h. Avant le match anniversaire entre l’OL et le FC Nantes à 20h45, les joueurs de l’OL Légendes lanceront les festivités dès 16h du côté du centre d’entraînement de Décines. Autour du président de l’association qu’est Cris, d’anciens grands noms du club lyonnais chausseront les crampons pour affronter les légendes de Parme. Un club italien qui a connu son âge d’or durant les années 90 avec notamment cette victoire en Coupe de l’UEFA en 1999 face à l’OM.

Aucun ancien international français dans les rangs italiens

À l’époque, Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram ou encore Hernán Crespo constituaient cette équipe. Malheureusement, aucune de ces légendes du football mondial ne sera présente sur la pelouse du terrain Gérard Houllier. De cette équipe championne d’Europe, il n’y aura que Dino Baggio, ancien international italien, et Luigi Apolloni, qui était sur le banc en 1999. Si Benoit Cauet, Alain Boghossian ont aussi fait le bonheur du club parmesan, les Français ne seront pas de la partie ce dimanche…

Le groupe des légendes de Parme : Ballotta, Mondini, Apolloni, Di Chiara, Gagliolo, Iacoponi, Santacroce, Zaccardo, Baggio, Giandebiaggi, Giorgino, Pizzi, Melli, Martinez, Pisanu, Osio