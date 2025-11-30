OL - Nantes : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la quatorzième journée entre l'OL et le FC Nantes.

Avant-match

Trois semaines après le final frustrant contre le PSG, l’OL retrouve son stade ce dimanche soir. Après un choc lors de la 12e journée, c’est cette fois-ci une soirée anniversaire qui attend les coéquipiers de Corentin Tolisso. En effet, la venue du FC Nantes, club historique du football français, intervient pour le dernier tour des festivités des 75 ans de l’OL. Une journée placée sous le signe de la fête donc avec le lever de rideau de l’OL Légendes durant l’après-midi. Si la nostalgie prendra sûrement possession des supporters, mais il y a une actualité que personne ne peut oublier. Les Lyonnais n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis un mois et il y a urgence. Samedi, Monaco a gagné contre le PSG et donc fait un gros coup.

Contre Nantes, seule la victoire sera belle pour fêter dignement le 75e anniversaire du club et ainsi garder le contact avec le haut du classement. Pour ce rendez-vous de la 14e journée, Paulo Fonseca peut se satisfaire de voir son groupe un peu plus étoffé qu’il y a une semaine à Auxerre. Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Hans Hateboer sont de retour de suspension tandis qu’Orel Mangala signe une première apparition dans le groupe lyonnais. Seul point noir pour le retour d’Anthony Lopes à Décines, l’absence de Clinton Mata, toujours pas remis après sa sortie en Bourgogne il y a une semaine.

À quelle heure se joue OL - Nantes ?

Si le début des festivités commencera à 16h avec le lever de rideau de l’OL Légendes au GOLTC, c’est bien pour le match du prime time du dimanche soir que l’OL a l’honneur d’être diffusé. À 20h45, Abdelatif Kherradji donnera le coup d’envoi, pour sa première à Décines.

Sur quelle chaîne voir OL - Nantes ?

Comme chaque dimanche soir, Ligue 1+ diffusera le dernier match du week-end. Xavier Domergue et Benoît Cheyrou assureront les commentaires. Marina Lorenzo et Guillaume Hoarau seront eux en bord de terrain et sur le plateau d’avant-match au Parc OL.