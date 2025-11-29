Tolisso (OL) : "Je suis dans la meilleure forme de ma carrière"

Auteur d'un triplé jeudi en Ligue Europa, Corentin Tolisso marche sur l'eau depuis plusieurs mois. Le capitaine de l'OL estime qu'il profite de tout le travail de l'ombre mis en place depuis son retour.

Est-ce que vous vous sentez dans la meilleure forme de votre carrière ou est-ce simplement une évolution logique par rapport à vos débuts à l'OL et au Bayern ?

Corentin Tolisso : Je pense que c'est un peu les deux. C'est une évolution de mon jeu. Mon jeu évolue, je prends de l'âge, je prends de l'expérience. Mais c'est vrai que je me sens dans la meilleure forme de ma carrière, surtout là, sur l'année 2025. Pas forcément sur les buts, mais dans la proposition, dans le jeu. Je suis content de ce que je fais. Sur mes efforts physiques aussi, je suis très heureux. Mentalement, je suis libéré et c'est sûr que ça m'aide. Maintenant, le plus dur dans le foot, c'est de continuer, d'être régulier. C'est bien de le faire pendant une saison, mais il faut que je continue. Il faut que j'arrive à aider mon équipe à gagner les matchs, à marquer encore des buts. Mais c'est sûr que je suis très content de ce que je fais pour aider l'équipe.

Quand vous êtes revenu du Bayern, vous aviez encore quelques soucis physiques. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre préparation ? On a l'impression que ces soucis semblent derrière...

Oui, ils sont oubliés. Après, ce n'est pas parce que je vais me re-blesser que, tout de suite, je vais repenser à tout ce qui s'est passé au Bayern. Non, si je dois me blesser, je me blesserai, c'est comme ça. Tout le monde se blesse aujourd'hui dans le football, surtout avec la répétition des matchs. Je n'ai pas peur aujourd'hui de me blesser et qu'on me recolle encore l'étiquette du joueur qui se blesse tout le temps. Ça, ce n'est vraiment pas une frayeur. J'ai parlé avec les médecins. J'ai parlé avec les kinés. On a établi un protocole et on a mis en place des choses qui, maintenant, payent. C'est sûr que quand je suis revenu, c'était compliqué parce que tout n'était pas encore parfait.

"Je ne peux dire que merci aux kinés et docteurs du club"

Il a fallu faire un travail dans la tête pour l'accepter ?

Il fallait le temps du protocole et j'en étais conscient. Ça aussi, ça m'a aidé de travailler avec une prépa mentale, ça m'a énormément aidé. Aujourd'hui, tout ce que les kinés, les docteurs font au quotidien pour moi, pour me mettre dans les meilleures situations, je ne peux que leur dire un énorme merci. Je sais que si aujourd'hui, je peux faire tous ces efforts-là sur le terrain, c'est aussi en grande partie grâce à eux. Je ne les remercie pas tous les jours. Mais au fond de moi, quand je rentre dans la salle des kinés, je leur dis merci dans ma tête parce qu'ils sont très importants pour moi et je pense aussi pour toute l'équipe.

Quelles sont ces petites choses que vous avez mises en place ?

C'est des protocoles d'avant-match, d'après-match, de récupération. Et puis, c'est des choses qui me correspondent finalement. J'ai peut-être mis du temps à trouver ce qui me convenait. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé. Après, c'est mon protocole habituel. Je fais des choses maintenant en veille de match. Il y avait aussi beaucoup de préparation lors de l'été, avec les prépas physiques qui m'ont aidé physiquement, que ce soit sur un plan cardio, mais aussi sur un plan musculaire, des jambes par exemple. Après, je ne vais pas tout vous dire, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en place de la part de tout le staff médical et aussi des prépas physiques.