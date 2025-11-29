Tolisso (OL) ne veut toujours pas faire une croix sur les Bleus

Auteur de sept buts depuis le début de la saison, Corentin Tolisso est le grand monsieur à l’OL. Cela ne lui ouvre toutefois pas les portes de l’équipe de France. Une sélection qui reste un objectif.

C’est un Corentin Tolisso joyeux qui s’est présenté face à la presse ce samedi en fin de matinée. Il y a de quoi puisque le milieu de terrain reste sur un triplé inscrit face au Maccabi Tel Aviv jeudi soir. Ça n’arrive pas tous les jours dans la vie d’un footballeur et encore moins pour un milieu de terrain. Pourtant, le capitaine de l’OL est bien le fer de lance offensif de son équipe cette saison. Un rôle d’incontournable qu’il ne cesse de démontrer chaque semaine qui passe. Avec déjà sept buts inscrits depuis le début de la saison, Corentin Tolisso marche sur l’eau, même si ça ne date pas d’aujourd’hui.

Des prestations abouties qui, en temps normal, auraient dû lui permettre de retrouver l’équipe de France. Seulement, malgré des appels du pied envers le sélectionneur, Didier Deschamps reste impassible. "Bien sûr, surtout quand je me sens bien comme ça. La question a été posée au sélectionneur de savoir ce que je devais faire de plus, et il a dit : rien. Que c’est juste une question de concurrence. Je crois au fait que le travail sera récompensé, j’y crois dur comme fer, car ça peut aller très vite dans le foot, dans un sens comme dans un autre."

"Je pars de loin mais j'y crois"

Bien qu’il n'ait pas été retenu pour le mois de novembre malgré les absences d’Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot, Corentin Tolisso ne s’avoue donc pas battu. S’il réfute l’idée que Deschamps a une dent contre les joueurs lyonnais, le numéro de l’OL a un objectif bien en tête : celui de participer à une deuxième Coupe du monde, après celle victorieuse en 2018 en Russie. "Je pars de loin mais c’est un objectif, il ne faut pas se fixer de limites. Cela m’aide à performer sur le terrain, je sais que je veux aller à la Coupe du monde. Il reste encore six mois, si je performe, on ne sait pas ce qu’il peut se passer. Si j’y vais, je serai très content, et si je n’y vais pas, mes filles seront très contentes."

S’il garde ce niveau sur les prochains mois, le débat de son futur chez les Bleus continuera d’alimenter les discussions médiatiques.