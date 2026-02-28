OL - Ligue 1 : vers une sonorisation des arbitres en 2026-2027 ?

Les décisions de la Var bientôt expliquées par les arbitres à tout le stade ? C'est en tout cas le chemin que prendrait la Ligue 1 pour 2026-2027.

Serpent de mer de l'arbitrage français, la sonorisation sera-t-elle définitivement adoptée en Ligue 1 ? C'est en tout cas ce qu'indique L'Équipe, bien que rien ne soit entièrement acté. Ce projet, déjà reporté plusieurs fois, notamment en 2024-2025, principalement pour des raisons de coûts, pourrait voir le jour au début de la saison 2026-2027.

Cela permettra aux officiels d'expliquer clairement dans l'ensemble du stade et pour les téléspectateurs les décisions prises avec la Var. Ce qu'ils désiraient d'ailleurs depuis un long moment. Nicolas de Tavernost, bien que sur le départ de LFP Media, a annoncé que la Ligue "avançait bien avec les arbitres". Des tests pourraient même avoir lieu sur la fin de l'exercice actuel.

Cela sera-t-il viable dans tous les stades ?

Précisons néanmoins que "quelques doutes subsistent" au sujet de certaines enceintes, principalement sur la qualité du son. De plus, il faudra que le diffuseur soit en mesure de le retransmettre dans de bonnes conditions. Pour entériner la question et valider ce dispositif, un conseil d'administration serait programmé à ce sujet mi-avril.

Ce système avait déjà été mis en place en 2024 à l'occasion de la finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG (1-2), mais aussi durant les phases finales de Première Ligue.