Corentin Tolisso (OL) contre Strasbourg (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Avant l'OM, l'OL espère avoir appris la leçon strasbourgeoise

  • par Gwendal Chabas

    • Balloté très fortement, et battu à Strasbourg (3-1), l'OL a-t-il retenu la leçon avant Marseille dimanche ? Ce sera la clé pour faire un résultat au Vélodrome.

    Cette saison, hormis Lorient (1-0) peut-être, peu de formations peuvent prétendre avoir autant bougé l'OL que Strasbourg en Ligue 1. Une petite semaine après ce revers, qui a d'ailleurs mis fin à la série de 13 succès consécutifs, les Lyonnais iront au Vélodrome. Un stade tout aussi inhospitalier, parfois même pour l'OM, qu'il leur faudra dompter.

    Pour cela, les hommes de Paulo Fonseca devront avoir retenu la leçon alsacienne. "Lorsqu'on est dans une phase positive, il faut voir ce que l'on fait de bien, mais aussi ce qu'on peut améliorer. Et j'en ai fait de même après dimanche. On a parlé avec l'équipe car beaucoup de choses n'allaient pas, a rappelé le Portugais ce vendredi. Il y a certaines erreurs que l'on ne pourra pas refaire contre Marseille."

    L'OL n'a jamais su s'adapter à Strasbourg

    Quelles sont-elles ? "Manquer d'agressivité et d'intensité. Offensivement, oui, mais surtout défensivement. Strasbourg était plus agressif, et c'est dur de l'emporter si on n'a pas ça. On n'a pas eu cet équilibre mental que l'on avait auparavant, a regretté l'entraîneur rhodanien. L'adversaire venait constamment nous presser, et nous faisions toujours la même chose. On perdait le ballon et on n'est pas parvenus à changer ça pour mettre en place un plan B. Nous avons commencé à jouer après l'ouverture du score."

    Ses troupes sont sur la même longueur d'onde. À l'image de Corentin Tolisso, leur constat est similaire sur les raisons de la défaite. "Il faut plus d’intensité, plus de combativité, et être présent dans les duels. C’est là que ça a parfois pêché. Quand on ne fait pas ça, c’est compliqué de gagner les matchs", reconnaissait le champion du monde 2018. Voilà les domaines à travailler avant de défier l'OM.

    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : Tarciane (Brésil) lance la trêve internationale

