Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg - OL
Paulo Fonseca en discussion avec Corentin Tolisso lors de Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

OM - OL : Corentin Tolisso et le secret tactique de Paulo Fonseca

  • par Gwendal Chabas

    • En capitaine, Corentin Tolisso s'est présenté devant la presse à deux jours d'OM - OL. Le milieu de terrain s'est longuement confié sur l'apport tactique de Paulo Fonseca.

    Y a-t-il davantage de pression sur ce genre d'affiche ?

    Corentin Tolisso : "Il y a de la pression à tous les matchs. On travaille toute la semaine pour gagner. Mais on sait que c'est un "Olympico" que les supporters attendent avec impatience alors on veut répondre présent. On a la chance d'être troisièmes, d'avoir cinq points d'avance et on souhaite l'emporter. De l'autre côté, l'OM se doit de remporter la rencontre pour recoller.

    Intensité et tactique, les points cruciaux d'OM - OL

    Vous avez cinq points d'avance sur l'OM, ça pèse dans la balance ?

    On doit avoir les mêmes intentions et la même mentalité que si on avait des points de retard. C'est comme ça qu'il faut voir les choses pour être déterminé. On va là-bas pour s'imposer et pratiquer un beau football. On ne doit pas baisser le pied.

    Sur ce type d'affiche avec autant d'enjeux, il faut être plus que prêt tactiquement. L'intensité dans les duels, ce qui nous a manqué à Strasbourg (3-1), sera également déterminante.

    "Il nous demande de faire des choses que peu d'équipes font"

    Justement, que vous amène Paulo Fonseca sur le plan tactique ?

    Il nous a apporté beaucoup de choses, lui et son staff. On a progressé en tant qu'équipe. Il nous amène des solutions, explique des points qui développent le jeu de chacun. Personnellement, j’ai une nouvelle façon de voir les rencontres, même celles que je regarde quand on ne joue pas.

    Il insiste sur des aspects du jeu qui peuvent paraître anodins, mais qui apportent en réalité énormément. Il nous demande de faire des choses que, selon moi, peu de formations font. Je préfère garder ça secret, mais c’est ce qui nous permet d’être structurés et beaucoup plus solides défensivement. Il n'a pas changé, dès son arrivée, il nous a fait travailler beaucoup la tactique. Les résultats qu’on obtient aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à lui. J’espère que ça va continuer comme ça."

    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
