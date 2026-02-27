Le 5 mars, l'OL recevra Lens en Coupe de France. Le club Sang et Or aura presque une semaine pour préparer ce match.

Les Lyonnais vont déjà retrouver un rythme de Ligue Europa dans les jours à venir. Ce dimanche, ils se rendent au Vélodrome pour le choc contre Marseille. Puis jeudi, ils reçoivent le Lens de Pierre Sage en quarts de finale de la Coupe de France. Un "échauffement" avant le retour de la C3 les 12 et 19 mars. Un calendrier extrêmement dense, surtout pour ce groupe qui compte ses blessés, notamment offensivement.

Côté lensois, on appréciera sûrement profiter des deux jours de récupération supplémentaires offerts par le calendrier. Car le deuxième de Ligue 1 aura presque une semaine pour préparer son déplacement à Décines. Il joue ce vendredi soir à Strasbourg, soit 48 heures avant le choc entre l'OM et l'OL.

Deux déplacements pour les Lensois

Un joli coup de pouce du calendrier pour les Nordistes dans l'optique du duel du 5 mars. Petit désavantage, et pas des moindres tout de même : ils joueront à deux reprises à l'extérieur, avec les voyages que cela implique. Les Rhodaniens, eux, auront deux jours complets, si l'on enlève le lundi, pour travailler avant ce rendez-vous crucial contre les Sang et Or. Mais avant de s'y pencher, il y a un énorme choc pour le podium à négocier ce week-end.