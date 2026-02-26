Ayant connu ses premiers pas en pros ces dernières semaines, Rémi Himbert a vécu son premier bain de foule public mercredi au centre commercial Porte des Alpes à Saint-Priest. Un changement de dimension pour le jeune attaquant de l'OL.

Est-ce l'absence d'entraînement ouvert au public depuis plusieurs mois qui a poussé les supporters à répondre en nombre mercredi après-midi à Saint-Priest ? À l'entrée du centre commercial Porte des Alpes, une longue file humaine, bien plus grande que ce que l'organisation avait imaginé, s'est rapidement formée, mêlant tous les âges mais avec une forte domination de jeunes supporters et supportrices en ce jour de repos scolaire.

Tout ce joli monde avait rendez-vous à 14h pour une séance de dédicaces avec cinq joueurs de l'OL. En bons Lyonnais de souche ou d'adoption, Nicolas Tagliafico, Rémi Himbert, Adam Karabec, Mathys De Carvalho et Roman Yaremchuk ont débarqué devant la foule avec un bon quart d'heure de retard. Le petit Léo était d'ailleurs un brin déçu, lui qui était venu pour Ruben Kluivert, initialement annoncé mais remplacé au pied levé. Une déception vite estompée par une photo avec Nicolas Tagliafico, la star de cet après-midi.

Quelques déceptions, mais des étoiles dans les yeux chez les plus petits

Le latéral argentin, plutôt discret publiquement depuis son arrivée à l'OL, a pu voir toute la sympathie que pouvaient lui accorder les supporters lyonnais. Entre drapeau argentin personnalisé, cadre à son effigie et tout simplement maillots floqués du numéro 3 à signer, le vice-capitaine a connu une heure d'autographes intenses. Face à la très longue file d'attente qui s'était créée, il a logiquement eu ce sentiment d'un travail à la chaîne, laissant quelques regrets à certains fans qui "attendaient là depuis deux heures" et qui n'ont parfois pas pu prendre de photos avec leurs joueurs préférés. Des joueurs pour qui ce rendez-vous était une grande première en public. Purs produits de l'OL Académie, De Carvalho et Himbert ont pu voir qu'ils ne faisaient pas tâche aux côtés de leurs trois aînés bien plus expérimentés.

Des jeunes de l'Académie qui ont "changé de dimension"

L'échange a d'ailleurs été bien plus fluide, notamment avec les plus jeunes, dont certains sont "déjà fans" de Rémi Himbert. Ce dernier a d'ailleurs pu voir que tout allait très vite dans le foot. En l'espace de quelques semaines, l'attaquant est passé de capitaine de la Coupe Gambardella à faire des débuts en pros, en passant par un futur contrat pro et donc à signer des autographes. "C'est clair que tout ce monde, ça me fait prendre encore un peu plus conscience de tout ce qui se passe depuis quelques semaines. Mais j'attendais ça avec impatience", a-t-il confié à Olympique-et-Lyonnais, une fois la mission dédicaces terminée.

L'enchaînement des signatures ne lui a "pas fait mal à la main, mais c'est du sport", a-t-il ironisé, lui qui reste naturel malgré la renommée nouvelle. Un point d'orgue pour remercier tous ces supporters "qui nous poussent depuis le début de la saison. Encore plus ces derniers temps, donc c'est normal de leur donner un peu de notre temps aussi." C'est aussi ce qui fait la force de ce groupe en 2025-2026 : créer une vraie relation avec les supporters.