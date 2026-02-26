En retrouvant l'OL avec l'OM, Emerson s'ajoute à une longue liste

Pas encore recruté par l'OM au match aller contre l'OL, Emerson devrait être titularisé pour affronter son ancienne équipe lors du choc des Olympiques ce dimanche soir (20h45).

Après Diego Moreira le week-end dernier, l'ex-Lyonnais Emerson pourrait également jouer un mauvais tour à son ancienne équipe. Ce 127e Olympico (dimanche 20h45) aura sûrement une saveur particulière pour le latéral gauche de 31 ans. Pas encore dans l'effectif marseillais au match aller, l’Italien ne devrait pas échapper aux retrouvailles cette fois-ci.

Prêté par Chelsea à l’OL pour l’entièreté de la saison 2021-2022 contre 500 000€, le défenseur n'a pas laissé un souvenir impérissable dans le Rhône. Fort de ces 37 rencontres disputées sous le maillot rouge et bleu (1 but, 3 passes décisives), il a fait partie de l'épopée lyonnaise en Europa League. Les hommes de Peter Bosz s’étaient inclinés en demi-finale face à West Ham (1-4 score cumulé). C’est d’ailleurs chez les Hammers qu’Emerson sera transféré par Chelsea contre 15,4 millions d’euros à l’été 2022.

54 joueurs ont porté le maillot des deux Olympiques

En signant à l'OM cet été, Emerson est devenu le 54e joueur à avoir porté le maillot des deux Olympiques, le 47e en Ligue 1. Les premiers à l’avoir fait sont le défenseur Sauveur Rodriguez et l'ailier Pierre Flamion durant la saison 1951-1952. S'en est suivie notamment la triplette Pascal Olmeta, Abedi Pelé et Manuel Amoros qui avaient quitté leurs tenues ciel et blanc pour les remplacer par le maillot rouge et bleu à l'été 1993. Sans oublier l’arrivée à l’OL, en 1999, de la légende Sonny Anderson, passé par l’OM six ans plus tôt.

Hatem Ben Arfa avait lui décidé de faire le chemin inverse en 2008. En désaccord avec le coach lyonnais de l’époque, Alain Perrin, le natif de Clamart s’était envolé pour la cité phocéenne contre une somme proche des 12 millions d’euros. Enfin, le dernier en date, Amine Gouiri, a rejoint l’OM dans les derniers instants du mercato hivernal de la saison 2024-2025. Deux jours plus tard, pour son premier match, l’attaquant algérien avait retrouvé l’Olympique lyonnais. Rentré en jeu depuis seulement trois minutes, il avait délivré une passe décisive pour Greenwood (1-1 61e). Une égalisation qui avait mené l’OM vers la victoire ce soir-là (3-2).