À Strasbourg, l’OL "n’y arrivait pas tactiquement"

Bousculé par Strasbourg, l’OL a mis plus d’un mi-temps à s’ajuster au défi strasbourgeois. Cela n’a pas suffi pour ramener un nul a minima.

Cela faisait plus de deux mois qu’il n’avait pas goûté à ce sentiment. Celui de ressortir bredouille d’une rencontre, qu’elle soit de Ligue 1, de Ligue Europa ou de Coupe de France. Il fallait bien que ça arrive un jour et après un revers à Lorient le 6 décembre dernier, la nouvelle défaite de l’OL a eu lieu ce dimanche 22 février 2026 à Strasbourg. Près de 80 jours à empiler les victoires, mais après quelques matchs déjà remportés dans la douleur, les Lyonnais ont logiquement chuté à la Meinau. Sans vraiment combattre, pourrait-on dire. "On a manqué d’agressivité, d’intensité, ils étaient supérieurs à nous de partout. Quand on joue comme ça, on ne peut pas espérer gagner un match de haut niveau. On ne peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes", constatait Corentin Tolisso dans des propos rapportés par les confrères présents en Alsace.

"On était un peu perdus sur le terrain"

Auteur d’un nouveau but "anecdotique", Corentin Tolisso a pourtant ravivé l’espoir de ramener au moins un point de Strasbourg. Mais dans cette soirée alsacienne, rien n’a tourné rond pour l’OL. Incapable de déployer son jeu, la formation rhodanienne a été prise dans l’entonnoir strasbourgeois, sans complètement trouver la parade. À chaque arrêt de jeu, Paulo Fonseca a tenté de passer des consignes, mais cela n’a pas eu d’effets pendant 45 minutes. "On a échangé plusieurs fois car on voyait qu’on n’était pas bien. Même tactiquement, on n’arrivait pas à faire ce qu’on avait prévu. On était un peu perdus sur le terrain. À la mi-temps, on a su s’ajuster, parce que c’était quand même mieux en deuxième mi-temps." Cela n’a malheureusement pas suffi à recoller au score…