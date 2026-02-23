À Strasbourg, l’OL "n’y arrivait pas tactiquement"

Bousculé par Strasbourg, l’OL a mis plus d’un mi-temps à s’ajuster au défi strasbourgeois. Cela n’a pas suffi pour ramener un nul a minima.
Cela faisait plus de deux mois qu’il n’avait pas goûté à ce sentiment. Celui de ressortir bredouille d’une rencontre, qu’elle soit de Ligue 1, de Ligue Europa ou de Coupe de France. Il fallait bien que ça arrive un jour et après un revers à Lorient le 6 décembre dernier, la nouvelle défaite de l’OL a eu lieu ce dimanche 22 février 2026 à Strasbourg. Près de 80 jours à empiler les victoires, mais après quelques matchs déjà remportés dans la douleur, les Lyonnais ont logiquement chuté à la Meinau. Sans vraiment combattre, pourrait-on dire. "On a manqué d’agressivité, d’intensité, ils étaient supérieurs à nous de partout. Quand on joue comme ça, on ne peut pas espérer gagner un match de haut niveau. On ne peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes", constatait Corentin Tolisso dans des propos rapportés par les confrères présents en Alsace.
"On était un peu perdus sur le terrain"
Auteur d’un nouveau but "anecdotique", Corentin Tolisso a pourtant ravivé l’espoir de ramener au moins un point de Strasbourg. Mais dans cette soirée alsacienne, rien n’a tourné rond pour l’OL. Incapable de déployer son jeu, la formation rhodanienne a été prise dans l’entonnoir strasbourgeois, sans complètement trouver la parade. À chaque arrêt de jeu, Paulo Fonseca a tenté de passer des consignes, mais cela n’a pas eu d’effets pendant 45 minutes. "On a échangé plusieurs fois car on voyait qu’on n’était pas bien. Même tactiquement, on n’arrivait pas à faire ce qu’on avait prévu. On était un peu perdus sur le terrain. À la mi-temps, on a su s’ajuster, parce que c’était quand même mieux en deuxième mi-temps." Cela n’a malheureusement pas suffi à recoller au score…
C'est surtout l'impact physique au milieu avec un énorme manque d'agressivité qu'il nous a manqué
Merci merci et merci
C’est ce que je répète depuis hier soir.
Malheureusement cela a offert au anti Ol une raison de nous pourrir.
Et à certains supporters de douter de l’OL et des dernières prestations.
Mais je vous promet c’est uniquement tactiquement qu’on a pas existé.
C’était un spectacle navrant pour nous supporters.
De quoi mettre le doute c’est sure.
C’est pour cela que certains supporters en veulent plus que d’autres à Fonseca.
J’ai appris à faire la part des choses depuis qu’il est là mais c’est une réalité.
Il est capable du meilleur comme du pire.
Hier il avait de quoi faire beaucoup mieux ( attention cela ne veut pas dire que Strasbourg n’aurait pas gagner )
Mais la prestation est catastrophique à tout les niveaux.
Et le plus impotent c’est sur le plan psychologique.
Te faire détruire de cette façon c’est pas bon pour les troupes surtout avec l’enchaînement qui nous attend.
On avait pas d’ailier , je pense depuis deux semaines qu’on aurait dû travailler sur un autre schéma.
C’est passé contre Nice mais ça aurait pu ( du ) ne pas passé.
———-ymerchuk endrick ————-
——————sulc ——————
———-tolisso////////nartey ——-
——————morton ————-
Abner ///nihakhate///// mata ////niles
Voila ce qu’il fallait proposer au mois pendant 60 minutes car on savait que Strasbourg allait nous mettre une grosse pression
Quand nos ailiers reviendront je suis sûre que ça ira mieux dans les prestations.
J’ai entièrement confiance à son travail et je sais qu’il est capable de faire de grandes choses.
Ça y est, une défaite et Fonseca est une pipe.
Il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça.
Tous les blessés et l'enchaînement des matchs ça te parle ou pas ?
Et Strasbourg c'est un gros budget avec des recrues très chères.
Relie moi, je pense vraiment que tu as pas saisi ce que j’ai dis.
Et en tout point !
la photo est édifiante : Tolisso regarde son coach et semble perplexe , dans l'incompréhension .
Un Fonseca qui avait perdu son calme et qu'on a retrouvé bouillonnant , il a fini par prendre un jaune .
Forcément la tactique ne peut pas fonctionner à tous les coups, et c'est bien normal. On peut quand même rester critique sur le coach et la tactique mise en place, même si tout le monde reconnait le super travaille qu'il fait !
Salut à tous. J’habite Strasbourg donc forcément cette rencontre je ne pouvais la louper. En plus cette année ma fille m’a offert une place en tribune présidentielle
Je me doutais que nos résultats étaient dopés par une réussite insolente mais tout de même, je ne pensais pas voir un écart aussi abyssal dans tous les compartiments du jeu.
La chose qui m’a le plus sauté aux yeux c’est la différence dans l’intensité et la vitesse d’exécution . Je savais que Strasbourg allait nous rentrer dedans , mais vu qu’on avait toute une semaine pour préparer ce match, je pensais qu’on allait avoir du répondant.
Tactiquement la ligne de défense était haute mais il n’y avait ni coordination ni opacité dans le pressing, ce qui a permis aux Strasbourgeois d’évoluer dans le confort. Il y avait des espaces sur les côtés alsaciens, surtout le côté gauche mais ils n’ont jamais été exploités. Il a vraiment manqué de bons joueurs de profondeur hier. En première mi-temps Endrick et Abner, c’était juste horrible à voir jouer. Abner il n’a tellement rien proposé et son niveau était si faible que je me demande si il n’a pas toujours cette blessure qui traîne.
Endrick, physiquement c’est OK mais alors techniquement et tactiquement il était à la rue totale. Ses dribbles manquent clairement de finesse, de feinte et de prévisibilité et finit toujours par s’empaler sur les défenseurs.
Il y avait un autre joueur qui a fait très mal à l’équipe par ses pertes de balle, c’est Tolisso. On est clairement loin du Tolisso et c’est inquiétant pour les prochaines rencontres si importantes.
J’espère aussi ne plus jamais revoir ce système à 3 défenseurs.
perdre est normal , on ne peut pas tout gagner , mais c'est la manière qui a choqué .
Honnêtement on s'en tire bien , Strasbourg aurait du en planter 5 tellement la différence de niveau était surprenante ( ils ont pris un très bon coach apparemment ).
Abner était perdu , il n'a pas compris ce qui lui demandait fonseca et pourquoi il le faisait jouer à ce poste .
Tolisso a perdu beaucoup de ballons , mais Morton ( méconnaissable ) et Tessman ( lent et maladroit ) , aussi , le milieu a bu le bouillon .
Je suis ok
Et si on prend chaque joueur ça a été très difficile.
Mais j’en veux pas aux joueurs pour moi c’est tactiquement que ça c’est joué et je les trouvais bien sûre d’eux les strasbourgeois et effectivement ils avaient de quoi.
ce n'est pas la faute des joueurs mais de l'organisation tactique ou ils étaient perdu et ne savaient pas comment jouer
Pas l'excuse de la fatigue non plus car ils ne jouent qu'un match par semaine en ce moment .
Merci pour ton analyse, il y’a jamais meilleure vision qu’au stade.
Je suis entièrement ok avec ton analyse.
Sans véritable ailiers hier c’était du suicide tout simplement.
Macial l’a avoué à la mi temps et Tolisso l’a confirmé à la fin du match.
Entre Strasbourg et l’OM, je préfère largement perde chez eux.
En espérant retrouver rapidement nos ailiers.