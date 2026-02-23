Actualités
Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
Paulo Fonseca lors de Strasbourg – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Fonseca après Strasbourg - OL (3-1) : "Ce n’est pas dramatique"

  • par David Hernandez

    • Malgré la fin de série de l’OL à Strasbourg, Paulo Fonseca ne voulait pas tout remettre en question. L’entraîneur portugais espère juste ne pas revoir le même visage lors des prochaines sorties.

    Toutes les bonnes choses ont une fin et Paulo Fonseca ne se faisait pas d'illusions. Profitant du "bon moment" que vivait l’OL depuis deux mois, l’entraîneur lyonnais était conscient que l’incroyable série allait bien s’arrêter à un moment ou un autre. Il aurait certainement aimé qu’elle se poursuive le plus longtemps possible, mais la Meinau a été la terre de la première chute de l’OL en 2026. Une défaite (3-1) qui ne souffre d’aucune contestation tant l’envie strasbourgeoise a été bien au-dessus de celle des Lyonnais, au moins pendant une mi-temps. "On a joué contre une équipe forte, meilleure que nous et qui a mérité sa victoire. C’est simple ! Il faut être honnête. Bravo à Strasbourg. Ils avaient besoin de gagner, ils ont été plus forts", a déclaré le coach en conférence de presse.

    "C'est le foot, cela devait arriver"

    Déjà sur le fil du rasoir depuis quelques matchs, l’OL a donc pris en pleine figure les assauts et l’impact du RCSA, sans avoir aucune réaction. Battus pour la première fois après treize victoires consécutives, les Lyonnais ont ainsi été ramenés sur terre. Avec la défaite de l’OM, cela n’a pas vraiment d’incidence au classement. Ce qui pousse Paulo Fonseca à ne pas tout remettre en question. "C’est le foot. On a gagné treize matchs et ce (dimanche) soir, c’est juste normal de perdre. Ce n’est pas dramatique. Il faut accepter cette situation. (…) Cela devait arriver." Si cela permet de créer un sursaut d’orgueil dès dimanche au Vélodrome, tout le monde aura presque oublié ce revers en Alsace.

    à lire également
    Noah Nartey (OL) et Guela Doué (Strasbourg)
    Ligue 1 : l'OL perd, mais garde ses distances avec l'OM

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Noah Nartey (OL) et Guela Doué (Strasbourg)
    Ligue 1 : l'OL perd, mais garde ses distances avec l'OM 10:15
    Paulo Fonseca lors de Strasbourg - OL
    Fonseca après Strasbourg - OL (3-1) : "Ce n’est pas dramatique" 09:30
    Corentin Tolisso dépité devant Moreira et Barco lors de Strasbourg - OL
    L’OL n’avait pas cette envie de victoire à Strasbourg 08:45
    Pavel Sulc lors de Strasbourg - OL
    Strasbourg - OL (3-1) : Sulc touché derrière la cuisse 08:00
    Abner lors de Strasbourg - OL
    Abner après Strasbourg - OL (3-1) : "On a été trop passifs" 07:30
    Strasbourg - OL (3-1) : le constat implacable de Corentin Tolisso 22/02/26
    Strasbourg - OL (3-1) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 22/02/26
    La série de l'OL a pris fin à Strasbourg, des Lyonnais dépassés (3-1) 22/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    Strasbourg - OL : Ruben Kluivert retrouve le 11, Tessmann plutôt que Nartey 22/02/26
    Strasbourg - OL : les Lyonnais face au poison Joaquín Panichelli 22/02/26
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Ligue des champions : Wolfsburg - OL Lyonnes se jouera le 24 mars 22/02/26
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre le Bayern
    OL Lyonnes - D1 : Tabitha Chawinga se rapproche au classement des buteuses 22/02/26
    Endrick sur le banc du Real Madrid
    OL : Endrick déteste la célébrité 22/02/26
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    OL : Pavel Šulc, plus qu'un bon camarade 22/02/26
    Diego Moreira lors d'OM - OL
    OL : Pierre Sage aurait aimé avoir plus de temps avec Diego Moreira 22/02/26
    Melchie Dumornay face à Megan Rapinoe lors d'Etats-Unis - Haïti en juillet 2022
    OL Lyonnes : Christiane Endler et Melchie Dumornay s'absenteront également 22/02/26
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    OL - Paris FC : deux Parisiens suspendus pour ce match 22/02/26
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OM - OL Lyonnes (2-6) : Jonatan Giráldez insatisfait du contenu 22/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut