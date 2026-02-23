Fonseca après Strasbourg - OL (3-1) : "Ce n’est pas dramatique"

Malgré la fin de série de l’OL à Strasbourg, Paulo Fonseca ne voulait pas tout remettre en question. L’entraîneur portugais espère juste ne pas revoir le même visage lors des prochaines sorties.

Toutes les bonnes choses ont une fin et Paulo Fonseca ne se faisait pas d'illusions. Profitant du "bon moment" que vivait l’OL depuis deux mois, l’entraîneur lyonnais était conscient que l’incroyable série allait bien s’arrêter à un moment ou un autre. Il aurait certainement aimé qu’elle se poursuive le plus longtemps possible, mais la Meinau a été la terre de la première chute de l’OL en 2026. Une défaite (3-1) qui ne souffre d’aucune contestation tant l’envie strasbourgeoise a été bien au-dessus de celle des Lyonnais, au moins pendant une mi-temps. "On a joué contre une équipe forte, meilleure que nous et qui a mérité sa victoire. C’est simple ! Il faut être honnête. Bravo à Strasbourg. Ils avaient besoin de gagner, ils ont été plus forts", a déclaré le coach en conférence de presse.

"C'est le foot, cela devait arriver"

Déjà sur le fil du rasoir depuis quelques matchs, l’OL a donc pris en pleine figure les assauts et l’impact du RCSA, sans avoir aucune réaction. Battus pour la première fois après treize victoires consécutives, les Lyonnais ont ainsi été ramenés sur terre. Avec la défaite de l’OM, cela n’a pas vraiment d’incidence au classement. Ce qui pousse Paulo Fonseca à ne pas tout remettre en question. "C’est le foot. On a gagné treize matchs et ce (dimanche) soir, c’est juste normal de perdre. Ce n’est pas dramatique. Il faut accepter cette situation. (…) Cela devait arriver." Si cela permet de créer un sursaut d’orgueil dès dimanche au Vélodrome, tout le monde aura presque oublié ce revers en Alsace.