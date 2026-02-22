Outrageusement dominé en première période et impuissant en seconde, l'OL a logiquement perdu à Strasbourg (3-1). Sa série de victoires prend fin à la Meinau.
Ce déplacement à la Meinau sentait le test pour l’OL, et il l’a été. Cela fait bien longtemps qu’une équipe n’avait pas bougé à ce point les hommes de Paulo Fonseca. Y avait-il mieux à faire sur le 11 de départ ? La sortie prématurée de Pavel Sulc (28e) a certes contrarié les plans du Portugais, mais difficile de voir dans ce seul fait de jeu l’explication de la première période très insuffisante fournie par son équipe.
Une première période à l'envers
Pourtant sur une série de treize victoires de rang, les Lyonnais ont été pris dans tous les secteurs de jeu par des Strasbourgeois plus agressifs, mieux organisés et meilleurs techniquement. Résultat, ils menaient très logiquement 1 à 0 à la mi-temps, et sans un bon Dominik Greif, la note aurait été plus salée. Martial Godo a eu deux opportunités stoppées par le gardien (7e et 32e), avant de trouver la faille sur un astucieux ballon de Diego Moreira (1-0, 37e).
Avant ça, Joaquin Panichelli (7e et 24e) a eu des balles de but. En face, seul Tanner Tessmann a pu tenter sa chance, au-dessus (18e). Privés de possession et sans possibilité de trouver des joueurs en profondeur, les coéquipiers de Corentin Tolisso étaient complètement dépassés. Jorge Maciel appelait d’ailleurs à "montrer un visage totalement différent" à la pause au micro du diffuseur.
L'OL toujours 3e avant d'aller au Vélodrome
Tout juste entré en jeu (depuis 39 secondes), Roman Yaremchuk débordait et servait Corentin Tolisso au centre, pour la réduction de l’écart et le retour de l’espoir (1-2, 58e). Mais ce fut insuffisant car ils ont trop peu posé offensivement par la suite. Et le Racing bénéficiait même d’un penalty à la 83e, sentence convertie par Joaquin Panichelli pour clore le suspense (3-1).
L’OL est donc tombé, fort logiquement, et n'égalera pas le record de 2006. Maintenant, la question reste celle du rebond. Il a toujours cinq points d’avance sur l’OM, quatrième. Il se déplacera au Vélodrome dimanche prochain, et c’est là que l’on pourra observer les ressources de ce groupe. Car la soirée est en plus assombrie par la blessure de Pavel Sulc, dommageable pour la suite.
Ce soir on a vu une équipe de Strasbourg en forme contre une équipe lyonnaise fatiguée. Ça va faire du bien de ne pas jouer pendent une semaine... Heureusement qu'il ne s'agissait pas du match le plus important de la saison. Les 2 prochains matchs, il faut les gagner 🙂
Des joueurs fatigués.
Faut-il encore jouer avec Endrick ?
Il y a des matches qui ne sont pas pour lui.
Je croyais que Endrick n'avait pris qu'un match. Pourquoi il n'a pas joué ce soir ?
2 matchs contre Strasbourg, on perd Fofana et Sulc. Fantastique ces bouchers
Sulc ce sont les ischios.
Ce n'est pas consécutif à un acte strasbourgeois.
C'est juste pas de bol.
c'est le foot, une fessée ça fait du bien des fois....
Stras avait plus faim, plus envie et a mieux joué ! je note qu'il n'est pas aisé de joué sans armes offensives car lorsqu'il te manque Fofana ou Moreira, tu as moins de cartouches .. mais c le foot.
Vifvement le match contre l'OM, en tout cas, le RCS est un bon arbitre car ils jont joué Marseille semaine passée, L'OL aujourd'hui et Lens semaine pro.
Bon, un soir sans, on a été mangé au milieu, mis en difficulté par le mouvement de Strasbourg.
Endrick a été fantomatique mais on a pas réussi à le trouver.
La blessure de sulc est un vrai et gros coup dur, bien plus pour moi que la défaite.
Tessmann a été comme d'habitude en difficulté avec le ballon.
Il en a récupéré 9, mais combien de perdu, que de déchet.
Face à Strasbourg, si tu n'arrive pas à les faire reculer et à leur poser des problèmes dans leur dos, ils jouent dans un confort et sont difficiles à jouer.
L'absence à gauche de moreira nous a fait du mal.
Le but du 2 1 à rendu un espoir mais on s'est tombé en 1ere mi temps.
Perdre, ça arrive, mais il va falloir rebondir dimanche à Marseille dans un match qui va mettre hyper important car Rennes, Lille, Strasbourg et Monaco ont gagné.
Est ce que yaremchuk va prendre la place de s'il en pointe ?
Mes flops, tessmann, endrick,
Tops Grief, Kluivert
Leçon de football de Strasbourg, meilleur dans tous les compartiment du jeu. Mais pourquoi donc sommes nous incapable de réaliser un pressing haut même en étant mené. Ça me parait une telle carence tactique.
La défense à 5...
Cette défaite est pour Fonseca!!!
Heureusement qu'il ne fait pas des compos comme cela en quart de finale de coupe d'Europe !?
Et l'attaque sans attaquants, on en parle ?
match insuffisant pour envisager un nul devant une équipe de Strasbourg motivée et truqeuse comme toujours ! première mi temps très faible, mauvais plan de jeu Tolisso perdu pas assez centré, pas assez d'envvie de l'équipe , un peu mieux en 2e. Sans Greif on aurait pu prendre plus cher, il manquait notre Moreira, ce soir on comprend pourquoi Endrick est encore un peu tendre pour jouer au Réal. J'ai eu peur qu'on prenne trop de cartons ce qui aurait été la cata pour les matchs à venir contre l'OM et Lens. Il faut vite débriefer les insuffsiances et se remobiliser.
On n'est aucunement en mesure de traiter une équipe de truqueuse quand on voit les simulateurs récurrents chez nous.
simulateurs récurrents chez nous ?
Coco et Tagliafico en matière de filouterie ils regardent Barco dans les yeux.
Quand tolisso "gagne des fautes utiles" en se jetant par terre a chaque match c'est de la simulation. J'aime ce joueur mais pas cet aspect la que je méprise dans le foot. Endrick pareil. Tagliafico pareil. Himbert à son âge commence aussi. Heureusement qu'on a des joueurs plus honnêtes comme sulc ou morton. Donc non Strasbourg n'est pas plus truqueur que nous.
on pouvait pas gagner tous les matchs, on tombe sur une bonne équipe.
Au-delà de la défaite, c'est la perte de Sulc qui fait le plus mal.
Fonseca a fait des mauvais choix au départ, avec le positionnement d'Abner au milieu.
ça a été beaucoup mieux avec l'entrée de Yaremchuk, ça va offrir des possibilités pour jouer différemment en l'absence de Sulc.
Endrick a été très mauvais, pas de repli défensif, marche beaucoup, et fait tout à l'envers quand il a le ballon.
D'autres joueurs ont raté des choses, mais il m'a particulièrement agacé ce soir.
Victoire totalement méritée pour Strasbourg.
Fonseca et quelques joueurs (Abner, Endrick, Tessman, Mata...) ont été totalement à côté de la plaque ce soir.
A force de se faire dominer et de ne rien corriger il fallait que ça arrive.
Espérons que ce ne soit pas grave pour Sulc car sinon ça va être dur.
Moreira et Fofana nous manquent !
Sans joueur pour aller provoquer balle au pied c'est hyper statique.
Dans les bonnes surprises du soir: encore un match exceptionnel de Greif, et une très bonne rentrée de Yaremchuk.
Bon il faut qu'ils se reposent cette semaine, il faut vraiment revenir avec d'autres attentions contre l'OM et surtout contre Lens ensuite, sinon ça fera des grandes désillusions.
PS: la malédiction Sofoot a encore frappé.
Sur les 13 victoires, c'était très mauvais dans le jeu vs St Cyr, Le Havre, Nantes, Lille (L1), Go Ahead Eagles, Young Boys, Laval, Brest.
Et moyen contre Monaco, Nice et à Lille.
Donc en fait quasiment à chaque fois c'était pas bien dans le jeu, on surperformait totalement.
On propose bien trop peu, depuis trop longtemps.
Ca devait s'arrêter.
J'espère que la défaite ne va pas briser la dynamique mentale de l'équipe.
PS : Gloire à Missak Manouchian et tous les FTP MOI communistes fusillés y a quasiment 82 ans jour pour jour (21 février 1944) au Mont Valérien par les Waffen SS.
Monsieur Riro ... Faire cet hommage comme çà à la fin d'un match de foot ,un de plus ce week-end, glissé à la légère parmi les commentaires attendus de supporters passionnés est un manque évident de respect.
Parler de combattants morts quelques soient leurs idéaux à côté de simples supporters de tel ou tel club est insultant. Honte à vous!
On gagne ensemble. On perd ensemble. On se re-mobilise ensemble et on rectifie le tir au prochain match. J’espère que les joueurs l’auront bien en tête ça. Allez l’OL !!
Ce Moreira là, jamais pu me le blairer... je sais pas pourquoi...
Des nouvelles de Sulc ? blessure à 2 semaines à ou 2 mois ?
Aucune idée de pourquoi Endrick n'a pas joué. D'après les commentateurs c'était un choix stratégique pour se faire oublier en première mi-temps... Il n'a pas beaucoup bougé, perso je pense qu'il est fatigué xD attention je ne dis pas fatigué du match, peut être que hier il a eu une mauvaise nuit ou bien à fait la fête.
Ce serait honteux s'il avait fait ça...
J'espère pas. C'est totalement idiot de gâcher son talent de la sorte.
Il est peut-être malade.
Mais bon ça fait plusieurs matchs qu'il est assez transparent.
Match inquiétant, qui pue le retour à la normale.
Fonseca a fait du mauvais Fonseca, c'est à dire absolument n'importe quoi. Personne n'était à son poste, aucun changement avant la mi-temps, les attaquants qui rentrent à la 85ème: le condensé de tout ce pour quoi il n'a jamais rien gagné. On espérait qu'il avait fini par apprendre, mais non: ses compos foireuses, c'est son dada, sa fierté, son héritage à la face du monde. Au moins, on ne va plus nous tanner avec la série de victoires; j'espère juste qu'on ne va pas bientôt nous tanner avec une série de défaites...
Je vais le dire ici, pour la postérité, mais Endrick est vraiment une gigantesque imposture à mes yeux. Le mec a du ballon, il sait faire des grigris à la con, c'est une sorte d'ersatz de Ben Arfa mais bon sang, Moreira est quinze divisions au-dessus dans tout ce qu'il fait. Endrick, c'est zéro intelligence de jeu: il dribble quand il devrait tirer, il tire quand il devrait passer, il jouer vers l'arrière quand il devrait partir en contre. Et il ne doit pas finir les matchs fatigué, puisqu'il passe en moyenne vingt minutes à se rouler par terre en réclamant une faute. Gros coup de marketing, pour moi.
On va voir si on se redresse comme Marseille, mais tel que je le sens, le mois de mars va sceller le gals d'à peu près tous nos espoirs de gagner quelque chose, et la Ligue des Champions pourrait également nous passer sous le nez.
Ajoutons la blessure de Sulc, et ça commence vraiment, mais alors vraiment à sentir mauvais. Pourvu que Fofana revienne vite.
Fin de série sur un match où on mérite de perdre. Sur les faits de jeu où on laisse trop faire Strasbourg, et sur l'envie, on a eu peur en 1ère et pas fait assez en seconde periode.
Premier but strasbourgois superbe rien à dire.
Sur le 2ème, frappe de loin de Strasbourg où Endrick ne pressse absolument pas et où Tessmann n'est pas courageux et évite le ballon, le dévie et Greif ne peut rien faire.
Mata défend très mal sur l'action qui donne pénatly, aucune raison d'aller tirer le maillot là.
Abner très très très mauvais, Afonso Moreira et Fofana nous ont terriblement manqué là.
Endrick très peu en vue, très dommage on avait besoin de lui sur un match difficile comme celui-là où il fallait de l'exploit individuel pour renverser le match.
Bonne entrée de Yaremchuk, super course et passe décisive.
J'espère que les blessures de Sulc et de Mata ne sont pas graves, on est vraiment pas épargnés cette saison.
Vivement que l'équipe soit au complet.
Très dommage de ne pas avoir creusé l'écart avec l'OM dans ce match sans ambition dans le jeu et où on a trop craint Strasbourg, j'espère qu'on ne se mordra pas les doigts en fin de saison.
Par contre Strasbourg équipe assez détestable, que de d'individualisme, ça râle quand ça sort à là 85 ème à 3-1, merceinaires
Faut se preparer au meme scenario pour les 2 matchs a suivre
Fonseca fait ch ier avec ses élucubrations tactiques
Bah sur ce match là le Real va nous laisser Endrick une saison de plus!!!
@olgone mdr
Match à oublier aussi bien tactiquement que dans l'attitude.
On n'a jms mis l'intensité nécessaire, et Endrick en a été le symbole avec une nonchalance assez terrible.
Dommage car à 2-1 on peut revenir, le momentum était en train de changer.
Sans ailier, Fonseca n’a pas réussit à monter une équipe capable de rivaliser avec Strasbourg.
Je comprend leur confiance sans limite avant le match.
Ils nous ont bien étudier et la rigidité de Fonseca les a bien aider.
Tessman comme l’année dernière nous fait mal par son attitude face des joueurs qui eux en voulait énormément.
Je pense qu’avec un autre 11 on aurait fait mieux au moins dans l’attitude.
Ce qui me fait peur c’est qu’on est sensiblement fatigué alors qu’on avait une semaine entière point bosser.
Grosse erreur de ne pas aligner l’ukrainien d’entrée.
Tessman aurait pas du commencer ce match.
Bref c’est pas grave, l’OM nous avait offert un petit matelas ce week-end.
Maintenant on a encore une semaine pour préparer le match contre L’Om.
Beye va vouloir s’inspirer des strasbourgeois pour nous donner la leçon au vélodrome.
Avec le retour de Moreira j’espère que Fonseca pourra mettre en place une équipe qui pourra aller chercher quelque chose.
IL ne nous reste plus qu'à perdre contre Lens et l'OM et retrouver notre 6ème place. Nous n'avons pas un groupe complet et reposé pour faire mieux.
On était favori, on a pas assumé, un manque de créativité de justesse aussi et .....bof ! a quoi bon refaire le match . Maintenant a Fonseca de remettre les esprits touchés à l'endroit et repartir de plus belle , on est pas a la rue , ce n'est qu'un premier match ou on est en dessous du jeu .
Endrick doit vite apprendre que notre L1 n'est pas du pipi de chat.......
Faut pas tout jeter…
Même si c’est la spécialité de notre coach.
Il est capable de démoraliser tout les supporters en un match.
Sur ce match on pourrait se dire qu’on s’est fait balader pour le 7 eme du championnat et que la fin de saison va être dure.
Mais c’est une lecture biaisée.
Fonseca quand il a pas un joueur ou deux dans son 11, il re invente le football.
Si on regarde les positionnements ce soir il y’a rien qui allait.
Il s’est focalisé sur le fair qu’il avait pas d’ailier et a essayer d’inventer.
Mais si il respecte le football et reste cohérent ce soir il peut pondre une belle équipe même si c’est pas celle qu’il aime le plus voir jouer.
C’est ce que tout les spécialisste lui reprochent.
Trop têtu et pas assez pragmatique.
Ce soir il pouvait mettre
———yamerchuk et Endrick ——-
——————-Sulc————-
———Nartey Tolisso Morton ———
Abner. Niakhate. Mata niles——-
C’est sure cnest pas du Fonseca
Mais quand tu as pas le matos et tu as deux semaines pour bosser et avec une équipe comme celle ci tu te ridicules pas à Strasbourg
Beaucoup de pessimistes ce soir , oui l'OL n'a pas été bon mais que dire de l'arbitre alors : le 1er but entaché d'une faute de main , le 3ème pénalty ou simulation ? 2 strasbourgeois qui peuvent être exclus . Plus le but cul de chatte ( le 2ème ) ; beaucoup de laxisme de Endrick .
Dommage de perdre Sulc et encore plus dommage de ne pas le remplacer par Yaremtchuc . Dommage de ne pas faire une individuelle sur Barco . Dommage de faire jouer AMN et Mata
Fonseca n'avait pas la recette ce soir. Il n'a pas mis ni Tolisso ni Endrick à leurs postes, il a préféré les exiler sur les ailes. Strasbourg gros niveau mais prenables sur la fin comme l'a fait le psg récemment. Les 5points d'avance sont une très bonne chose avant d'entamer les grands matchs.