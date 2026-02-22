Outrageusement dominé en première période et impuissant en seconde, l'OL a logiquement perdu à Strasbourg (3-1). Sa série de victoires prend fin à la Meinau.

Ce déplacement à la Meinau sentait le test pour l’OL, et il l’a été. Cela fait bien longtemps qu’une équipe n’avait pas bougé à ce point les hommes de Paulo Fonseca. Y avait-il mieux à faire sur le 11 de départ ? La sortie prématurée de Pavel Sulc (28e) a certes contrarié les plans du Portugais, mais difficile de voir dans ce seul fait de jeu l’explication de la première période très insuffisante fournie par son équipe.

Une première période à l'envers

Pourtant sur une série de treize victoires de rang, les Lyonnais ont été pris dans tous les secteurs de jeu par des Strasbourgeois plus agressifs, mieux organisés et meilleurs techniquement. Résultat, ils menaient très logiquement 1 à 0 à la mi-temps, et sans un bon Dominik Greif, la note aurait été plus salée. Martial Godo a eu deux opportunités stoppées par le gardien (7e et 32e), avant de trouver la faille sur un astucieux ballon de Diego Moreira (1-0, 37e).

Avant ça, Joaquin Panichelli (7e et 24e) a eu des balles de but. En face, seul Tanner Tessmann a pu tenter sa chance, au-dessus (18e). Privés de possession et sans possibilité de trouver des joueurs en profondeur, les coéquipiers de Corentin Tolisso étaient complètement dépassés. Jorge Maciel appelait d’ailleurs à "montrer un visage totalement différent" à la pause au micro du diffuseur.

L'OL toujours 3e avant d'aller au Vélodrome

Tout juste entré en jeu (depuis 39 secondes), Roman Yaremchuk débordait et servait Corentin Tolisso au centre, pour la réduction de l’écart et le retour de l’espoir (1-2, 58e). Mais ce fut insuffisant car ils ont trop peu posé offensivement par la suite. Et le Racing bénéficiait même d’un penalty à la 83e, sentence convertie par Joaquin Panichelli pour clore le suspense (3-1).

L’OL est donc tombé, fort logiquement, et n'égalera pas le record de 2006. Maintenant, la question reste celle du rebond. Il a toujours cinq points d’avance sur l’OM, quatrième. Il se déplacera au Vélodrome dimanche prochain, et c’est là que l’on pourra observer les ressources de ce groupe. Car la soirée est en plus assombrie par la blessure de Pavel Sulc, dommageable pour la suite.