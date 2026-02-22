Actualités
Endrick (OL) face ) Strasbourg (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Strasbourg - OL (3-1) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

  • par Gwendal Chabas
  • 6 Commentaires

    • Inexistant en première période, l'OL n'a jamais réussi à inverser la dynamique à Strasbourg (3-1). Pourtant, Dominik Greif a fait barrage pendant un temps. Retrouvez le baromètre de la rencontre par la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

    On a aimé : Greuf et Kluivert ont essayé de tenir la baraque

    Il n’y a pas grand-chose à sauver de ce voyage à Strasbourg (3-1). L’OL a été battu par meilleur que lui. Mais s’il est resté dans la partie jusqu’à la 83e minute, il le doit en partie à deux hommes. Dans les cages, Dominik Greif a fait ce qu’il a pu, écopant face à une défense qui a pris l’eau comme rarement. Il a réalisé au moins quatre parades décisives (7e, 24, 32e et 50e). Sur les buts, il ne pouvait franchement pas faire mieux. 

    De retour de blessure, Ruben Kluivert était de suite lancé dans le grand bain. Titulaire au poste de latéral gauche, il a livré une solide prestation. Lui a gagné des duels contre Diego Moreira. Sa vitesse et sa puissance sont précieuses, et on le sent désormais bien installé dans cette équipe. On notera aussi plusieurs interventions salvatrices pour couper des offensives strasbourgeoises.

    On a moins aimé : l’OL passe à côté de son rendez-vous

    À l’inverse, les points négatifs sont nombreux après cette défaite. La première période déjà, insuffisante si les Lyonnais veulent terminer sur le podium. La timide réaction dans le deuxième acte n’effacera pas l’impression que Paulo Fonseca et son groupe sont totalement passés à côté de ce match.

    Ce déficit est illustré par deux hommes. Tanner Tessmann, qui a pris l’eau en raison notamment d’une technique trop limitée sous pression. Son dernier ballon avant sa sortie, directement en touche, parle pour lui, bien qu'il ait récupéré neuf ballons. Mais devant, Endrick aussi a tout raté, alors qu’on l’attendait dans ce genre de choc. À lui de se ressaisir à Marseille dans une semaine.

    Enfin, et c’est peut-être la pire des nouvelles de la soirée, il y a de l’inquiétude pour Pavel Sulc. Le meilleur buteur rhodanien, d’abord sorti après un choc avec un Strasbourgeois, a quitté définitivement ses partenaires à la 28e minute. Il semblait souffrir des ischio-jambiers, et si son absence se confirmait, ce serait une grande perte pour l’OL.

    6 commentaires
    1. DrNelson & Mister Bosz
      DrNelson & Mister Bosz - dim 22 Fév 26 à 23 h 01

      Endrick 11 passes réussies seulement (sur 15) en 90min.
      Match totalement honteux de sa part.
      Franchement il aurait dû sortir...

      Signaler
    2. DrNelson & Mister Bosz
      DrNelson & Mister Bosz - dim 22 Fév 26 à 23 h 04

      Et en plus de Endrick (déjà cité mais le commentaire n'est pas encore arrivé) le match de Abner est catastrophique également.
      61% de passes réussies (20 sur 33!) et totalement transparent.

      Abner et Endrick n'auraient jamais dû faire tout le match, on dirait qu'ils étaient bourrés.

      C'est incompréhensible qu'ils soient rester sur le terrain 90 min quand il y a des joueurs qui ont faim de ballons sur le banc.

      Signaler
    3. Avatar
      Sonny03 - dim 22 Fév 26 à 23 h 06

      Il faut surtout retenir que si Tessmann avait été remplacé à la pause par Yaremchuk, on aurait pu espérer quelque chose

      Signaler
      1. Avatar
        Polygone - dim 22 Fév 26 à 23 h 20

        Yaremchuk doit rentrer dès la sortie de suoc

        Signaler
    4. Avatar
      ggs - dim 22 Fév 26 à 23 h 07

      Il pouvais jouer vu l'equipe en place
      Jouer avec le frien a main ca marche jamais
      Fonseca est toujours entraineur

      Signaler
    5. florentdu42
      florentdu42 - dim 22 Fév 26 à 23 h 11

      J'aime la réaction de Niakhate à l'instant qui dis qu'il a hâte d'être à mardi et à dimanche prochain.
      Il a dit entre autre que Strasbourg à été meilleur dans beaucoup de compartiments, ça a été un match sans, pas au niveau mais il ne faut pas tout remettre en cause, ça n'empêche pas cette belle série avant et ce qui a été fait de bien.

      Peut être aussi qu'on arrêtera de parler de Paris et Lens et aussi de cette série.

      La chose, ça va être notre faculté à rebondir à Marseille et c est peut être le lieu parfait.
      On sait ce qui nous a manqué ce soir, et qu'il ne faudra pas reproduire.
      Mais si on mets l'intensité nécessaire, on saura répondre présent

      Signaler

