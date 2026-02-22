Strasbourg - OL (3-1) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Inexistant en première période, l'OL n'a jamais réussi à inverser la dynamique à Strasbourg (3-1). Pourtant, Dominik Greif a fait barrage pendant un temps. Retrouvez le baromètre de la rencontre par la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

On a aimé : Greuf et Kluivert ont essayé de tenir la baraque

Il n’y a pas grand-chose à sauver de ce voyage à Strasbourg (3-1). L’OL a été battu par meilleur que lui. Mais s’il est resté dans la partie jusqu’à la 83e minute, il le doit en partie à deux hommes. Dans les cages, Dominik Greif a fait ce qu’il a pu, écopant face à une défense qui a pris l’eau comme rarement. Il a réalisé au moins quatre parades décisives (7e, 24, 32e et 50e). Sur les buts, il ne pouvait franchement pas faire mieux.

De retour de blessure, Ruben Kluivert était de suite lancé dans le grand bain. Titulaire au poste de latéral gauche, il a livré une solide prestation. Lui a gagné des duels contre Diego Moreira. Sa vitesse et sa puissance sont précieuses, et on le sent désormais bien installé dans cette équipe. On notera aussi plusieurs interventions salvatrices pour couper des offensives strasbourgeoises.

On a moins aimé : l’OL passe à côté de son rendez-vous

À l’inverse, les points négatifs sont nombreux après cette défaite. La première période déjà, insuffisante si les Lyonnais veulent terminer sur le podium. La timide réaction dans le deuxième acte n’effacera pas l’impression que Paulo Fonseca et son groupe sont totalement passés à côté de ce match.

Ce déficit est illustré par deux hommes. Tanner Tessmann, qui a pris l’eau en raison notamment d’une technique trop limitée sous pression. Son dernier ballon avant sa sortie, directement en touche, parle pour lui, bien qu'il ait récupéré neuf ballons. Mais devant, Endrick aussi a tout raté, alors qu’on l’attendait dans ce genre de choc. À lui de se ressaisir à Marseille dans une semaine.

Enfin, et c’est peut-être la pire des nouvelles de la soirée, il y a de l’inquiétude pour Pavel Sulc. Le meilleur buteur rhodanien, d’abord sorti après un choc avec un Strasbourgeois, a quitté définitivement ses partenaires à la 28e minute. Il semblait souffrir des ischio-jambiers, et si son absence se confirmait, ce serait une grande perte pour l’OL.