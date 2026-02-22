Actualités
Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre le Bayern
@UEFA

OL Lyonnes - D1 : Tabitha Chawinga se rapproche au classement des buteuses

  • par Gwendal Chabas

    • Grâce à son doublé contre Marseille samedi (2-6), Tabitha Chawinga compte désormais 9 buts en D1. Elle est deuxième meilleure buteuse du championnat.

    Elle a été la grande dame de la soirée. Évidemment, le contenu laisse à désirer, mais si OL Lyonnes a largement dominé Marseille samedi à Martigues (2-6), c'est notamment grâce à la performance de Tabitha Chawinga. Après l'ouverture du score de Korbin Shrader, c'est la Malawite qui a pris les choses en main pour donner de l'avance à son équipe.

    D'abord en étant opportuniste sur une mauvaise sortie de la gardienne adverse avant la pause. Puis, en l'espace de six minutes, elle a inscrit un second but, avant d'en offrir deux à Melchie Dumornay et Vicki Becho. 5-0, le travail était fait. Sortie juste après la réduction de l'écart des Phocéennes, à l'heure de jeu, elle a démontré sa redoutable efficacité statistique.

    À un but de Leuchter

    L'attaquante compte désormais 9 réalisations en championnat, en 13 apparitions. Une seule joueuse fait mieux aujourd'hui en Première Ligue. Il s'agit de la Parisienne Romee Leuchter, qui, avec son triplé ce week-end, en est officiellement à 10 buts.

    Tabitha Chawinga est à égalité avec Mathilde Bourdieu, qui était suspendue pour l'OM lors du choc face aux Lyonnaises. L'ancienne membre du PSG est d'ailleurs la meilleure réalisatrice du club rhodanien toutes compétitions confondues (13). Elle fait mieux que Marie-Antoinette Katoto (11), qui a loupé d'énormes occasions au stade Francis-Turcan. Sur la troisième marche, on retrouve Ada Hegerberg (10). La Norvégienne aussi a eu l'opportunité de marquer en première période.

    à lire également
    Melchie Dumornay face à Megan Rapinoe lors d'Etats-Unis - Haïti en juillet 2022
    OL Lyonnes : Christiane Endler et Melchie Dumornay s'absenteront également

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre le Bayern
    OL Lyonnes - D1 : Tabitha Chawinga se rapproche au classement des buteuses 15:10
    Endrick sur le banc du Real Madrid
    OL : Endrick déteste la célébrité 14:20
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    OL : Pavel Šulc, plus qu'un bon camarade 13:30
    Diego Moreira lors d'OM - OL
    OL : Pierre Sage aurait aimé avoir plus de temps avec Diego Moreira 12:40
    Melchie Dumornay face à Megan Rapinoe lors d'Etats-Unis - Haïti en juillet 2022
    OL Lyonnes : Christiane Endler et Melchie Dumornay s'absenteront également 11:50
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    OL - Paris FC : deux Parisiens suspendus pour ce match 11:00
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OM - OL Lyonnes (2-6) : Jonatan Giráldez insatisfait du contenu 10:10
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    OL : à trois ou quatre derrière face à Strasbourg ? 09:25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : Strasbourg, OM, Lens... Enchaînement de choix pour une équipe ambitieuse 08:40
    Corentin Tolisso (OL)
    Strasbourg - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 08:00
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve l'emporte au Cannet et renoue avec le succès 07:30
    Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
    Première Ligue : jamais 2 sans 3 pour OL Lyonnes face à l'OM (2-6) 21/02/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Endler titulaire pour OM - OL Lyonnes, Hegerberg enchaîne 21/02/26
    La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Reims
    Strasbourg : les retours de Kluivert et Tagliafico offrent des options à l'OL 21/02/26
    Diego Moreira buteur avec Strasbourg
    Que donne Strasbourg à domicile avant de recevoir l'OL ? 21/02/26
    Abner lors de Chili - Brésil
    Abner, Endrick : les Brésiliens de l'OL veulent se rapprocher de la Seleção  21/02/26
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Teagan Micah doit déclarer forfait pour la Coupe d'Asie 21/02/26
    OL Lyonnes avait envoyé des observateurs pour Juventus - Wolfsburg 21/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut