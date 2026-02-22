Grâce à son doublé contre Marseille samedi (2-6), Tabitha Chawinga compte désormais 9 buts en D1. Elle est deuxième meilleure buteuse du championnat.

Elle a été la grande dame de la soirée. Évidemment, le contenu laisse à désirer, mais si OL Lyonnes a largement dominé Marseille samedi à Martigues (2-6), c'est notamment grâce à la performance de Tabitha Chawinga. Après l'ouverture du score de Korbin Shrader, c'est la Malawite qui a pris les choses en main pour donner de l'avance à son équipe.

D'abord en étant opportuniste sur une mauvaise sortie de la gardienne adverse avant la pause. Puis, en l'espace de six minutes, elle a inscrit un second but, avant d'en offrir deux à Melchie Dumornay et Vicki Becho. 5-0, le travail était fait. Sortie juste après la réduction de l'écart des Phocéennes, à l'heure de jeu, elle a démontré sa redoutable efficacité statistique.

À un but de Leuchter

L'attaquante compte désormais 9 réalisations en championnat, en 13 apparitions. Une seule joueuse fait mieux aujourd'hui en Première Ligue. Il s'agit de la Parisienne Romee Leuchter, qui, avec son triplé ce week-end, en est officiellement à 10 buts.

Tabitha Chawinga est à égalité avec Mathilde Bourdieu, qui était suspendue pour l'OM lors du choc face aux Lyonnaises. L'ancienne membre du PSG est d'ailleurs la meilleure réalisatrice du club rhodanien toutes compétitions confondues (13). Elle fait mieux que Marie-Antoinette Katoto (11), qui a loupé d'énormes occasions au stade Francis-Turcan. Sur la troisième marche, on retrouve Ada Hegerberg (10). La Norvégienne aussi a eu l'opportunité de marquer en première période.