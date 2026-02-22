Beau résultat de la réserve lyonnaise samedi sur le terrain du Cannet. Elle a gagné 2 à 1 au terme d'une partie globalement maîtrisée.

Il n'est pas question de tournant dans la saison de la réserve. Cependant, les jeunes Lyonnais ont probablement assuré leur maintien samedi. Sur la Côte d'Azur pour affronter l'ES Cannet Roche, les protégés de Gueïda Fofana ont cette fois-ci bien maîtrisé leur partition.

Ils ont pris les devants assez tôt, ce qu'ils n'avaient pas su faire lors des précédentes sorties. Avec un peu de réussite, Steeve Kango a ouvert la marque sur un centre-tir (0-1, 15e). Ce dernier a ensuite obtenu un penalty que Néhémie Lurika a transformé (0-2, 74e). Leur adversaire a certes réussi à revenir, également sur un tir à onze mètres, mais trop tardivement (1-2, 90e).

L'OL 7e en National 3

Un excellent résultat pour les Gones, qui étaient ce week-end renforcés par la présence de Mathys de Carvalho et Adil Hamdani. Ils comptent à présent 24 points après 17 journées. Septièmes du classement en National 3, ils reviennent à deux longueurs de leur rival du jour. Ce sera sans doute trop court pour viser beaucoup mieux, mais les Rhodaniens se donnent ainsi de l'air vis-à-vis de la zone rouge. Ils sont à présent à 11 unités du premier relégable.

Prochain rendez-vous pour le groupe Pro 2 le lundi 2 mars. Il recevra Toulouse dans le cadre du Challenge Espoirs. Une compétition que les coéquipiers de Prince Mbatshi dominent. Pour le championnat, ce sera le samedi 7 mars, avec un duel à la maison contre le Stade Beaucairois.