Actualités
OL Académie

OL Académie : le programme du week-end

  • par Gwendal Chabas

    • Beaucoup d'équipes sur le pont ce week-end pour l'OL Académie. Avec pour les formations masculines l'envie de rebondir.

    Le week-end passé n'a pas été très prolifique pour les équipes du centre de formation lyonnais. Seules les U19 féminines ont ramené une victoire. Mais ces dernières ne joueront pas cette fois-ci, et il faudra compter sur les autres pour rapporter des succès.

    Choc entre le premier et son dauphin pour les U17

    À commencer par les U17, qui lanceront les hostilités. Contrariés par Annecy précédemment (1-1), les protégés de Samy Saci disputent une rencontre déterminante. À 14h30 samedi, ils reçoivent Sochaux, deuxième du championnat. En tant que leaders, ils chercheront à reprendre leurs distances avec leurs poursuivants (un point de plus que les Sochaliens actuellement).

    Ensuite, on patientera jusqu'au dimanche midi. Pendant le traditionnel repas dominical, vous pourrez regarder la confrontation de la réserve avec les Corses de Gallia Club Lucciana. Dominés par le FC Riviera lors de la dernière journée, les joueurs de Gueïda Fofana entendent repartir de l'avant à domicile pour ne pas à nouveau regarder en arrière.

    Deux matchs dimanche à 14h30

    Nous aurons après cette affiche deux autres matchs à 14h30. La réserve féminine tout d'abord, qui voyagera sur la pelouse du Puy Foot. Objectif, maintenir le rythme afin de garder la tête. Les Fenottes possèdent trois longueurs d'avance sur leur dauphin, l'AS Cannes.

    Dans le même temps, les U19 de Florent Balmont accueilleront Dijon. Battus par Troyes le 8 février, les Rhodaniens restent sur deux défaites consécutives en championnat. Les voilà à présent troisièmes, à trois unités du Metz, deuxième. Leur présence en phase finale se joue en partie maintenant.

    à lire également
    Kylian Negri et Kenan Doganay avec l'équipe de France U16
    OL Académie : Kenan Doganay de retour avec l'équipe de France U17

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
    Cinq joueurs de l'OL en dédicaces le mercredi 25 février 09:30
    OL Académie : le programme du week-end 08:45
    Ingrid Engen lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Engen (OL Lyonnes) : "Je voulais vivre de l'intérieur cette culture de la gagne" 08:00
    Adryelson, défenseur de l'OL
    Mercato : de l’argent pour l’OL grâce à Adryelson ? 07:30
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs FFF : l'OL gagne sans jouer face à Nice 12/02/26
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    OL - Nice : deux utilisations bien différentes des changements 12/02/26
    Elye Wahi exclu lors de Clermont - Lens
    L'OL devra surveiller Elye Wahi (Nice) 12/02/26
    OL : abonnez-vous à notre chaîne YouTube 12/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc après son but lors d'OL - Le Havre
    OL : Pavel Šulc déjà tout près du top 100 des meilleurs buteurs 12/02/26
    Ballon OL à l'entraînement
    Académie : l'OL a de nouveau reçu des clubs partenaires 12/02/26
    Moussa Niakhaté lors de Nice - OL
    Bilan favorable pour l'OL contre Nice, mais... 12/02/26
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Coupe de France : le gagnant d'OL - Lens "aura de belles perspectives", juge Pierre Sage 12/02/26
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Nantes - OL : la Var déjugée sur le cas Endrick 12/02/26
    Ligue 1 : 9 points de plus pour l'OL par rapport à 2024-2025 12/02/26
    Ismaël Doukouré (Strasbourg) reviendra face à l'OL 12/02/26
    Les supporters de Nice lors d'un match de Ligue 1
    OL - Nice : 500 Niçois acceptés à Décines dimanche 12/02/26
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL : Endrick tord le cou à un côté individualiste 12/02/26
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    Ligue 1 : loin des climats inflammables de la concurrence, l'OL garde le cap 12/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut