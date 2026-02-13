OL Académie : le programme du week-end

Beaucoup d'équipes sur le pont ce week-end pour l'OL Académie. Avec pour les formations masculines l'envie de rebondir.

Le week-end passé n'a pas été très prolifique pour les équipes du centre de formation lyonnais. Seules les U19 féminines ont ramené une victoire. Mais ces dernières ne joueront pas cette fois-ci, et il faudra compter sur les autres pour rapporter des succès.

Choc entre le premier et son dauphin pour les U17

À commencer par les U17, qui lanceront les hostilités. Contrariés par Annecy précédemment (1-1), les protégés de Samy Saci disputent une rencontre déterminante. À 14h30 samedi, ils reçoivent Sochaux, deuxième du championnat. En tant que leaders, ils chercheront à reprendre leurs distances avec leurs poursuivants (un point de plus que les Sochaliens actuellement).

Ensuite, on patientera jusqu'au dimanche midi. Pendant le traditionnel repas dominical, vous pourrez regarder la confrontation de la réserve avec les Corses de Gallia Club Lucciana. Dominés par le FC Riviera lors de la dernière journée, les joueurs de Gueïda Fofana entendent repartir de l'avant à domicile pour ne pas à nouveau regarder en arrière.

Deux matchs dimanche à 14h30

Nous aurons après cette affiche deux autres matchs à 14h30. La réserve féminine tout d'abord, qui voyagera sur la pelouse du Puy Foot. Objectif, maintenir le rythme afin de garder la tête. Les Fenottes possèdent trois longueurs d'avance sur leur dauphin, l'AS Cannes.

Dans le même temps, les U19 de Florent Balmont accueilleront Dijon. Battus par Troyes le 8 février, les Rhodaniens restent sur deux défaites consécutives en championnat. Les voilà à présent troisièmes, à trois unités du Metz, deuxième. Leur présence en phase finale se joue en partie maintenant.