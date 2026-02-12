Actualités
TKYDG Youtube

OL : abonnez-vous à notre chaîne YouTube

  • par Gwendal Chabas

    • Comme l'OL, Tant qu'il y aura des Gones suit son rythme de croisière cette saison. Pour ne rien manquer de votre émission lyonnaise chaque lundi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.

    En ce moment, Nicolas Puydebois prend beaucoup de plaisir à commenter le traditionnel classement de l'OL. Il faut dire que son club formateur a gagné 12 matchs de suite, de quoi avoir le sourire. Notre consultant, ainsi que son compère Enzo Reale, se réjouissent forcément de revenir sur les rencontres des Lyonnais actuellement dans Tant qu'il y aura des Gones.

    Tous les lundis, TKYDG évoque l'actualité de Paulo Fonseca et de son groupe. Une émission dont les chiffres ne cessent de grossir depuis l'arrivée d'Endrick cet hiver. Vous la retrouvez en direct sur de nombreux sites, en particulier YouTube. Pour être sûr de ne pas la manquer, vous pouvez vous abonner à notre chaîne.

    Ne manquez pas le début de l'émission

    Il suffit pour cela de cliquer sur la cloche, et vous serez averti du lancement de chaque opus. Ne ratez d'ailleurs surtout pas le prochain numéro, puisque vous pourrez écouter une interview exclusive de Paulo Fonseca.

    Rappelons que Tant qu'il y aura des Gones vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.

    à lire également
    Le plateau de TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 9 février en podcast 

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL : abonnez-vous à notre chaîne YouTube 16:00
    Pavel Sulc après son but lors d'OL - Le Havre
    OL : Pavel Šulc déjà tout près du top 100 des meilleurs buteurs 15:10
    Ballon OL à l'entraînement
    Académie : l'OL a de nouveau reçu des clubs partenaires 14:20
    Moussa Niakhaté lors de Nice - OL
    Bilan favorable pour l'OL contre Nice, mais... 13:30
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Coupe de France : le gagnant d'OL - Lens "aura de belles perspectives", juge Pierre Sage 12:40
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    Nantes - OL : la Var déjugée sur le cas Endrick 11:40
    Ligue 1 : 9 points de plus pour l'OL par rapport à 2024-2025 11:00
    Ismaël Doukouré (Strasbourg) reviendra face à l'OL 10:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de Nice lors d'un match de Ligue 1
    OL - Nice : 500 Niçois acceptés à Décines dimanche 09:25
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    OL : Endrick tord le cou à un côté individualiste 08:40
    Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
    Ligue 1 : loin des climats inflammables de la concurrence, l'OL garde le cap 08:00
    Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL
    Mercato : l'OL aura besoin de vendre l'été prochain 07:30
    Endrick (OL) face à Tabibou (Nantes)
    OL - Ligue 1 : Endrick manquera simplement Nice 11/02/26
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    OL : Yaremchuk a fait ses premiers pas à l'entraînement 11/02/26
    Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
    OL : une "phase de régénération cruciale" pour un premier tournant en mars 11/02/26
    Sofiane Diop (Nice) devant Maitland-Niles (OL)
    Avant d’affronter l’OL, Nice a retrouvé quelques couleurs avec Puel 11/02/26
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    En huit journées, l’OL a repris dix points pour s’installer sur le podium 11/02/26
    John Carew félicité par ses coéquipiers dont Sylvain Wiltord et Benoît Pedretti
    La drôle de reconversion de John Carew (ex-OL) 11/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut