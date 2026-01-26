Le trio de choc de « Tant qu’il y aura des Gones »

Nouvelle victoire à débriefer pour l'équipe de TKYDG ce lundi. Dès 19 heures, le succès à Metz, Endrick et la Ligue Europa joueront les rôles principaux de votre émission sur l'OL.

Les absences et pépins physiques interpellent forcément alors que la période est dense pour l'OL actuellement. Il enchaîne les rencontres tous les trois jours, et quelques joueurs ressentent de petits bobos plus ou moins importants. Mais c'est la seule ombre au tableau car sur le terrain, Paulo Fonseca et ses troupes répondent présents.

Ils ont gagné à Metz dimanche (2-5), signant une 8e victoire de rang, toutes compétitions confondues. Il sera largement question de la prestation des Lyonnais ce lundi dans Tant qu'il y aura des Gones. Un succès à l'allure offensive, notamment avec un triplé pour Endrick.

Endrick prend la lumière

Le Brésilien sera encore une fois au centre des débats lors du second thème. Sa performance très remarquée souligne une adaptation réussie après un mois à Lyon. L'attaquant est bien le phénomène attendu, aussi bien sportivement que médiatiquement.

Enfin, en conclusion de votre émission sur les septuples champions de France (2002-2008), les consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale évoqueront les chances des coéquipiers de Corentin Tolisso en Ligue Europa. En position de terminer dans le top 2 de la phase de classement, ils défieront le PAOK. Avec cette interrogation pour les deux anciens joueurs professionnels : l'OL peut-il gagner cette compétition ?

Regardez Tant qu'il y aura des Gones en direct à 19 heures sur toutes nos plateformes : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion.