Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
Le trio de choc de « Tant qu’il y aura des Gones »

OL, Metz, Endrick, Ligue Europa : le programme de TKYDG ce lundi

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Nouvelle victoire à débriefer pour l'équipe de TKYDG ce lundi. Dès 19 heures, le succès à Metz, Endrick et la Ligue Europa joueront les rôles principaux de votre émission sur l'OL.

    Les absences et pépins physiques interpellent forcément alors que la période est dense pour l'OL actuellement. Il enchaîne les rencontres tous les trois jours, et quelques joueurs ressentent de petits bobos plus ou moins importants. Mais c'est la seule ombre au tableau car sur le terrain, Paulo Fonseca et ses troupes répondent présents.

    Ils ont gagné à Metz dimanche (2-5), signant une 8e victoire de rang, toutes compétitions confondues. Il sera largement question de la prestation des Lyonnais ce lundi dans Tant qu'il y aura des Gones. Un succès à l'allure offensive, notamment avec un triplé pour Endrick.

    Endrick prend la lumière

    Le Brésilien sera encore une fois au centre des débats lors du second thème. Sa performance très remarquée souligne une adaptation réussie après un mois à Lyon. L'attaquant est bien le phénomène attendu, aussi bien sportivement que médiatiquement.

    Enfin, en conclusion de votre émission sur les septuples champions de France (2002-2008), les consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale évoqueront les chances des coéquipiers de Corentin Tolisso en Ligue Europa. En position de terminer dans le top 2 de la phase de classement, ils défieront le PAOK. Avec cette interrogation pour les deux anciens joueurs professionnels : l'OL peut-il gagner cette compétition ?

    Regardez Tant qu'il y aura des Gones en direct à 19 heures sur toutes nos plateformes : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV sur Free et SFRDailymotion. 

    1 commentaire
    1. Avatar
      tomlepatron - lun 26 Jan 26 à 16 h 06

      Ha ha ! Nico Puydebois va péter les plombs avec à nouveau le thème Endrick 🤣

      Mais comment ne pas en parler, le mec met un triplé sans même compter son but hors-jeu ou le fait qu'il aurait pu en mettre 1 ou 2 de plus

      Signaler

    Laisser un commentaire

