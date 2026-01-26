Actualités
Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Metz - OL (2-5) : Paulo Fonseca loue la "magnifique première période"

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Il estime que l'OL aurait pu inscrire deux ou trois buts de plus face à Metz (2-5). Paulo Fonseca a néanmoins salué la belle première période de son équipe.

    Ces derniers temps, Paulo Fonseca n'a pas vraiment le temps de se retourner vers les succès engrangés. En attendant la trêve internationale de mars, l'OL enchaîne les sorties en championnat et dans les différentes coupes. Le Portugais a néanmoins grandement apprécié les 45 premières minutes des Lyonnais à Metz (2-5).

    Êtes-vous satisfait de cette large victoire à Metz ?

    Paulo Fonseca : "Je suis naturellement très content car on fait une magnifique première période. On a été très forts, on a marqué quatre fois, et je pense qu'on pouvait faire encore davantage. Cependant, on leur a donné le premier but alors qu'on contrôlait. Après la pause, ils ont réagi, ce qui est normal. C'est une équipe qui propose du beau football, qui a des intentions de jeu positives. Elle est courageuse, essaie de presser haut et a des qualités.

    "On pouvait terminer avec sept ou huit buts"

    Les Messins ont tout de même poussé en revenant à 2-4...

    On a eu un mauvais passage après leur seconde réalisation, puis on a été plus équilibrés. Endrick a deux ou trois opportunités, tout comme Ainsley Maitland-Niles, et Afonso Moreira en a une aussi. On pouvait terminer avec sept ou huit buts au total.

    L'OL reste sur 8 victoires de suite, cela doit vous réjouir ?

    Je suis heureux de notre dynamique actuelle. Néanmoins, je suis une personne qui pense au futur, et déjà, je suis tourné vers le prochain match. On est dans une bonne période, je suis satisfait, mais nous n'avons pas le temps d'être très contents, on doit se concentrer sur le rendez-vous face au PAOK."

    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - lun 26 Jan 26 à 9 h 39

      Nous avions une solide défense en première partie de saison , avec beaucoup de clean sheet , mais on jouait trop défensif et notre attaque était anémique , on sentait parfois qu'on pouvait jouer des heures sans marquer , n'ayant pas d'avant centre notamment , en l'absence de fofana le seul qui pouvait dynamiter les défenses .
      Puis Sulc est monté en puissance , Moreira aussi , nos pistons Abner et Amn marquent des buts , Tolisso jouait parfois quasiment avant centre et a marqué des buts , et maintenant on a Endrick .
      Et on se crée beaucoup plus d'occasions et on les met au fond grâce au brésilien .
      Désormais on a une équipe qui peut relever tous les challenges .
      Même Morton inscrit un but magnifique .

