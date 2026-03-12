Actualités
Moussa Niakaté lors d'Utrecht - OL
Moussa Niakaté lors d’Utrecht – OL (Photo by Joris Verwijst / Orange Pictures / DPPI via AFP)

Celta - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  par Elohan Latta

    • Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques du huitième de finale aller d’Europa League entre le Celta et l’OL. 

    Avant-match

    C’est une nouvelle compétition qui commence. Les soirées européennes sont souvent décrites comme celles de tous les espoirs. Et cela le sera davantage ce jeudi soir entre l’OL et le Celta (21h). Après une magnifique phase de ligue où les Lyonnais ont brigué la première place avec brio, le temps est à la raison. D’abord car l’OL reste sur quatre matchs sans victoire et semble plus éreinté que jamais. Mais surtout puisque ces huitièmes de finale font entrer l’Europa League dans une nouvelle dimension : celle des matchs à élimination directe.

    Alors à l’aube de ce déplacement en Galice, les Lyonnais seraient bien inspirés de faire le vide. Du moins des dernières semaines. Ne se laissant à l’esprit que les souvenirs du début d’année où la solidarité, le courage et la détermination crevaient l’écran. Car depuis, les blessures, les faux pas ou encore les désillusions, comme face à Lens le 5 mars dernier, ont indéniablement pris le pas sur le collectif.

    Alors qu’au moment du tirage, staff et dirigeants lyonnais affichaient leur satisfaction, le sentiment qui domine aujourd’hui semble plutôt être celui de la crainte. Du moins, il y a de quoi le penser. Pendant que l’OL traverse une période agitée, le Celta avance dans une dynamique opposée. Les quelques blessés reviennent aux compte-gouttes, et les performances commencent à suivre.

    Les Galiciens n’ont connu qu’un seul revers lors de leurs cinq derniers matchs. Et quel revers : une défaite face à l’un des mastodontes de la Liga, le Real Madrid. De quoi nourrir la confiance du groupe de Claudio Giráldez. En voyant son futur adversaire dans la tourmente, la motivation ne peut qu’être décuplée du côté espagnol. L’occasion parait belle. Mais dans ce genre d’histoire, l’excès de confiance est souvent un piège. Car il n’y a rien de plus dangereux qu’une bête blessée.

    À quelle heure se joue Celta - OL ?

    La rencontre entre le Celta et l’OL se disputera dès 21h au stade Balaídos, à Vigo. L’ambiance s’annonce électrique dans un stade porté par la ferveur populaire des "Celtistas". L’arbitre de la rencontre sera le Belge Erik Lambrechts

    Sur quelle chaîne sera diffusé Celta - OL ?

    Canal + diffusera l’intégralité du match sur son antenne dès 21h. Paul Tchoukriel et l’ancien lyonnais Christophe Jallet seront présents derrière les micros pour commenter ce huitième de finale aller. De son côté, Margot Dumont sera en bord terrain pour recueillir des réactions en avant-match, à la mi-temps et après le coup de sifflet final.

    Claudio Giraldez entraineur du Celta de Vigo
    Celta - OL : un lien de parenté entre Claudio et Jonatan Giráldez

