Avant le huitième de finale aller de Ligue Europa, Claudio Giraldez n'a pas échappé aux questions concernant le retour d'Endrick en Espagne. Malgré le coup de moins bien de l'attaquant de l'OL, l'entraîneur du Celta de Vigo le voit comme une vraie menace.

De notre envoyé spécial à Vigo.

La dernière fois que l'OL s'est rendu en Espagne ne remonte pas à si longtemps. C'était début novembre avec un voyage à Séville pour rencontrer le Betis. À cette époque, Endrick n'était pas encore un joueur lyonnais et pourtant, une partie de la conférence de presse de Paulo Fonseca avait tourné autour du Brésilien. C'était le temps des premières rumeurs d'une arrivée hivernale de l'attaquant du Real Madrid. Quatre mois plus tard, l'OL retrouve l'Espagne, du côté de la Galice cette fois-ci, et Endrick est bien un membre à part entière du groupe rhodanien.

Alors forcément, ce retour de l'ancien Madrilène ne passe pas inaperçu, même à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale espagnole. Ce mercredi en début d'après-midi, Claudio Giraldez a donc logiquement vu des questions lui être posées sur Endrick et si le Celta de Vigo allait mettre en place un plan particulier. "Il a la capacité d'accélérer, de changer le cours d'un match en une seule action brutale et il pense toujours à finir et à marquer, ce qui le rend particulièrement dangereux, comme tout joueur qui pense de cette façon."

"Une bonne chose pour lui d'avoir rejoint l'OL"

Sifflé par une partie du public dimanche dernier contre le Paris FC, Endrick traverse une période difficile avec l'OL. Néanmoins, le regard galicien n'a pas changé sur l'importance que peut avoir l'Auriverde dans cette double confrontation. "Nous le connaissons bien depuis l'année dernière, il nous a marqué un but. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, très jeune, très motivé et très difficile à arrêter près de notre but", a poursuivi le coach du Celta. Bien qu'adversaires d'un soir, Claudio Giraldez voit le prêt d'Endrick pendant six mois comme "une bonne chose avec plus de responsabilités, plus de minutes que durant son temps au Real". Le coach espagnol espère malgré tout que la disette de buts qui dure depuis plus d'un mois continuera une semaine supplémentaire.