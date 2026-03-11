Actualités
Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
Noah Nartey buteur lors d’OL – Lille (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : Nartey (OL) "pépite" de février ?

  • par Elohan Latta
  • 3 Commentaires

    • Mis en lumière par des débuts remarqués sous les couleurs lyonnaises, Noah Nartey fait partie des nominés pour être la "pépite du mois" de février.

    C’est le fruit d’un début sur les chapeaux de roue avec l’OL. Arrivé le 19 janvier dernier contre 7,5 millions d’euros (hors bonus), le milieu de terrain danois a rapidement pris ses marques dans la capitale des Gaules. Retenu dans le groupe de Paulo Fonseca pour la première fois à l’occasion de la réception de Lille le 1ᵉʳ février dernier (1-0), Noah Nartey s’était fait remarquer pour son baptême du feu.

    Suite à un débordement de Ruben Kluivert sur le côté gauche, le milieu de terrain de 20 ans avait réussi à tromper le portier lillois pour s’offrir son premier but sous les couleurs rouge et bleu. Une performance que le natif de Bagsværd avait réussi à réitérer deux semaines plus tard face à Nice (2-0). Bien que moins en vue ces dernières semaines, comme tout le reste de l’effectif lyonnais, le Danois fait partie des nominés pour le trophée de "pépite du mois" de février.

    Mahamadou Nagida et Kevin Danois également en lice

    Toutefois, le milieu de terrain de l’OL fait face à de sérieux clients pour le titre. À commencer par le latéral camerounais du Stade Rennais, Mahamadou Nagida. Indispensable depuis l’investiture de Franck Haise, le joueur de 20 ans fait partie de la belle série de quatre victoires rennaises sur leurs quatre derniers matchs.

    Kevin Danois, joueur de l’AJ Auxerre, complète cette liste des nominés. Le milieu de terrain de 21 ans a été l’un des grands artisans de l’AJA lors de ce mois de février sans défaite pour le club. Les résultats seront connus le 23 mars. Le trophée de "la pépite du mois" pourrait revenir à Décines, lui qui ne l’a plus connu depuis le mois d'aout et le sacre de Khalis Merah.

    à lire également
    Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
    L’OL en quête de solidité défensive malgré un Dominik Greif décisif
    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 11 Mar 26 à 10 h 34

      Il a fait de bons débuts , c'est globalement satisfaisant .

      Signaler
    2. Cac40
      Cac40 - mer 11 Mar 26 à 11 h 26

      Nartey a montré de bonnes choses, de là à en faire le joueur du mois, il y a quand même quelques marches.

      Signaler
    3. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mer 11 Mar 26 à 11 h 40

      Il a du potentiel. Il devrait être en pleine forme pour la saison prochaine ! En fait, les résultats actuels même après les dernières défaites sont inespérés ! Je pense que la saison prochaine sera encore meilleure. C’est pour cela que j aimerais que la Direction dernières défaites l OL se concentre sur la qualification en ligue des champions ! Ça aurait de la « gueule » de vivre de nouveaux ces supers soirées !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
    L’OL en quête de solidité défensive malgré un Dominik Greif décisif 11:45
    Laurent Prud'homme, directeur général de l'OL
    L'ancien DG de l'OL, Laurent Prud’homme, rebondit dans le Rhône 11:29
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Après le Celta, l’OL ne rentrera que vendredi après-midi à Lyon 11:00
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    Ligue 1 : Nartey (OL) "pépite" de février ? 10:15
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    OL : comment redresser la barre pour ne pas tout perdre en mars ? 09:30
    Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : play-offs et première place validés 08:46
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Celta - OL : "Lyonnais, on est là et bien là !", le chant qui veut résonner à Balaídos 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    OL - Paris FC (1-1) : il y avait bien main sur le penalty en fin de match 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Le Havre mardi 10 mars 2026
    Pour sa reprise, OL Lyonnes fait le métier contre Le Havre (3-0) 10/03/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Revivez OL Lyonnes - Le Havre 10/03/26
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Le Havre : Bacha et Benyahia de retour dans le onze 10/03/26
    Rémi Himbert entouré par Michael Gerlinger à gauche et Matthieu Louis-Jean à droite pour son premier contrat pro avec l'OL
    Rémi Himbert passe pro avec l'OL 10/03/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Le programme de l'OL avant d'affronter le Celta 10/03/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    OL : Tolisso prend la défense d'Endrick 10/03/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Première Ligue : OL Lyonnes - Le Havre disponible gratuitement ce mardi 10/03/26
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
    Ligue 1 : pourquoi le report du Havre - OL n’a pas eu lieu 10/03/26
    Rémy Riou au duel avec Mothiba lors de Strasbourg - OL
    Rémy Riou raconte son retour à l'OL sous l'ère John Textor 10/03/26
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Moreira retrouve les terrains à Décines 10/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut