Ligue 1 : Nartey (OL) "pépite" de février ?

Mis en lumière par des débuts remarqués sous les couleurs lyonnaises, Noah Nartey fait partie des nominés pour être la "pépite du mois" de février.

C’est le fruit d’un début sur les chapeaux de roue avec l’OL. Arrivé le 19 janvier dernier contre 7,5 millions d’euros (hors bonus), le milieu de terrain danois a rapidement pris ses marques dans la capitale des Gaules. Retenu dans le groupe de Paulo Fonseca pour la première fois à l’occasion de la réception de Lille le 1ᵉʳ février dernier (1-0), Noah Nartey s’était fait remarquer pour son baptême du feu.

Suite à un débordement de Ruben Kluivert sur le côté gauche, le milieu de terrain de 20 ans avait réussi à tromper le portier lillois pour s’offrir son premier but sous les couleurs rouge et bleu. Une performance que le natif de Bagsværd avait réussi à réitérer deux semaines plus tard face à Nice (2-0). Bien que moins en vue ces dernières semaines, comme tout le reste de l’effectif lyonnais, le Danois fait partie des nominés pour le trophée de "pépite du mois" de février.

Mahamadou Nagida et Kevin Danois également en lice

Toutefois, le milieu de terrain de l’OL fait face à de sérieux clients pour le titre. À commencer par le latéral camerounais du Stade Rennais, Mahamadou Nagida. Indispensable depuis l’investiture de Franck Haise, le joueur de 20 ans fait partie de la belle série de quatre victoires rennaises sur leurs quatre derniers matchs.

Kevin Danois, joueur de l’AJ Auxerre, complète cette liste des nominés. Le milieu de terrain de 21 ans a été l’un des grands artisans de l’AJA lors de ce mois de février sans défaite pour le club. Les résultats seront connus le 23 mars. Le trophée de "la pépite du mois" pourrait revenir à Décines, lui qui ne l’a plus connu depuis le mois d'aout et le sacre de Khalis Merah.