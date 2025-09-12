Actualités
Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : Merah (OL) pépite du mois d'août ?

  • par Antoine Lio
  • 3 Commentaires

    • Après un mois d'août abouti pour l'OL, Merah est sorti du lot. Il figure parmi les trois joueurs nommés "pépite du mois d'août" en Ligue 1.

    Que cela va vite pour Khalis Merah. Premier contrat professionnel en février, intégration dans le groupe de Paulo Fonseca cet été, une prolongation fin août et des apparitions dans l'élite française. La liste est déjà longue et pleine d'avenir pour le pur produit lyonnais. Rappelons que le jeune international français de 18 ans avait notamment disputé l'ensemble des rencontres amicales de l'OL cet été.

    Convaincant dans ses performances, le milieu est monté d'un cran en intégrant les professionnels cette saison. Deux entrées en jeu face à Lens, Metz et une titularisation dans le choc des Olympiques face à l'OM. Ce qui plaît ? Khalis Merah combine vitesse et intelligence, simple sans fioritures. Un jeu déjà nanti de talent, mais encore à peaufiner afin d'entrer dans une nouvelle dimension.

    Candidat avec Methalie et Fofana

    Dans son cocon à l'OL, la nouvelle coqueluche est dans les bonnes dispositions afin d'éclore progressivement. En Ligue 1 ce mois d'août, il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir attiré l'attention. Le défenseur de 19 ans, Dayann Methalie, est aussi présent. Lui qui est déjà titulaire avec Toulouse (7ᵉ, 6 pts) depuis la reprise du championnat.

    Enfin, l'avant-centre Rayan Fofana du RC Lens (5ᵉ, 6 pts) vient compléter le triptyque. Auteur d'un but face au Havre lors de la deuxième journée, le Français de 19 ans pourrait ne pas s'arrêter là. En tout cas, c'est déjà une belle récompense pour Khalis Merah. Celui pour qui tout s'enchaîne très vite. En espérant pour lui que l'OL le préserve, afin de ne pas se brûler les ailes.

    3 commentaires
    1. janot06
      janot06 - ven 12 Sep 25 à 10 h 36

      Il aurait peut-être fallu donner le lien qui permet de voter...

      Signaler
    2. Bioman
      Bioman - ven 12 Sep 25 à 10 h 53

      Je n'en peux plus de ce terme de pépite ...

      Signaler
      1. Avatar
        Cicinho2 - ven 12 Sep 25 à 11 h 05

        C’est important la ”résilience” des ”pépites” en ces périodes de ”transition écologique” 😅

        Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut