Actualités
Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
Khalis Merah lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Révélation de l’été, Merah prolonge avec l’OL

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Ayant signé son premier contrat pro avec l’OL en février dernier, Khalis Merah est déjà récompensé. Fort d’une belle préparation, le jeune milieu vient de prolonger jusqu’en 2029 avec son club formateur.

    C'est ce qui s'appelle une ascension express. Qui aurait pu mettre une pièce sur le fait que Khalis Merah serait le premier choix de Paulo Fonseca dans la rotation en cours de match pour cette saison 2025-2026 ? Personne, car tout est allé très vite pour le jeune milieu. Passé pro en février dernier alors qu'il évoluait avec les U19, il a ensuite connu des entraînements puis quelques matchs avec la réserve. Finalement, l'été et le nouveau projet de l'OL avec bien plus de jeunesse l'ont propulsé tout en haut de l'affiche. Si le club et l'entourage souhaitent protéger Merah pour ne pas se brûler les ailes, les applaudissements ce mardi matin à l'entraînement public ne trompent pas. Comme souvent, l'environnement lyonnais se prend d'affection pour un jeune de l'Académie.

    Un joyau verrouillé sur le long terme

    Le plus dur commence sûrement pour l'ancien capitaine des U17 et U19, mais sa bonne prestation estivale et ses deux bonnes entrées en Ligue 1 ont convaincu l'OL de verrouiller au mieux son joyau. Déjà lié jusqu'en 2027 après la signature de son premier contrat, Khalis Merah vient de prolonger jusqu'en juin 2029 avec son club formateur. Cela valait bien quelques applaudissements et tapes amicales au moment de reprendre l'entraînement ce mardi.

    à lire également
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Clinton Mata convoqué avec la sélection angolaise
    6 commentaires
    1. Gerard
      Gerard - mar 26 Août 25 à 17 h 12

      Parfait !
      Déjà, le "petit" Khalis reste avec "nous".
      Au tour de "Magick Fofana" maintenant !

      Signaler
    2. Avatar
      Mopi do Brasil - mar 26 Août 25 à 17 h 15

      Bravo ! Un des joueurs les plus doués du club de ces 15 dernières années, et avec déjà énormément de maturité. Qu'il conduise l'OL à la reconquête de la C1 ! S'il y en a un à garder longtemps, c'est lui !!!!

      Signaler
    3. OLVictory
      OLVictory - mar 26 Août 25 à 17 h 17

      C'est une excellente nouvelle !

      Signaler
    4. Avatar
      bretonico - mar 26 Août 25 à 17 h 18

      Récompense méritée !!
      Bravo Khalis

      Signaler
    5. Juni38
      Juni38 - mar 26 Août 25 à 17 h 35

      Parfait.
      Il a conquis tout le monde en deux mois .
      En juin seuls les gens de Meyzieu le connaissaient .
      Quand j'ai vu son nom apparaître dans le groupe au début de l'été j'étais enthousiaste .

      Signaler
    6. janot06
      janot06 - mar 26 Août 25 à 18 h 07

      Enfin une bonne nouvelle qui égaie cette journée !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Clinton Mata convoqué avec la sélection angolaise 17:35
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Révélation de l’été, Merah prolonge avec l’OL 17:01
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    L’OL Lyonnes a appuyé sur l’accélérateur contre le Bayern (4-1) 16:56
    Nemanja Matic rejoint Sassuolo
    Mercato : après l'OL, Matic s'engage librement avec Sassuolo 15:35
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    Bayern Munich - OL Lyonnes : Renard de retour avec Bacha 14:49
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala retrouve petit à petit le collectif 14:10
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL : c'était la "Fofana-mania" à l'entrainement ce mardi 13:25
    Saël Kumbedi lors du derby ASSE - OL
    OL - Mercato : Kumbedi va mettre les voiles vers la Bundesliga 12:41
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso et Clinton Mata (OL) au duel avec Mason Greenwood (OM)
    Un Tolisso revanchard avant OL - OM 12:10
    Islam Halifa, nouveau milieu du Red Star.
    Mercato : l'OL garde un intéressement sur Halifa 11:35
    Clinton Mata face à Brian Madjo lors d'OL - Metz
    Mercato : avec la CAN, l’OL pourrait anticiper un recrutement défensif 10:50
    Georges Mikautadze, Nicolas Tagliafico, Tyler Morton et Pavel Sulc à l'entraînement de l'OL
    Revivez l'entraînement de l'OL ouvert au public 10:07
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    Avant Bayern - OL Lyonnes, Joseph a les crocs 09:30
    L'arbitre François Letexier du derby Saint-Etienne - OL
    François Letexier au sifflet d’OL - OM 08:45
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Avec le mercato, l'OL veut apaiser les tensions avec la DNCG 08:00
    Clinton Mata (OL) face à Mason Greenwood (OM)
    Double dose d'OL - OM en une semaine à Décines 07:30
    La joies des joueurs de l'OL après le but d'Adam Karabec contre Metz
    L'OL en tête de la L1 avant l'OM ! 25/08/25
    Les supporters lyonnais avant OL - OM
    La préfecture interdit les supporters de l'OM au Parc OL 25/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut