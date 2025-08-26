Révélation de l’été, Merah prolonge avec l’OL

Ayant signé son premier contrat pro avec l’OL en février dernier, Khalis Merah est déjà récompensé. Fort d’une belle préparation, le jeune milieu vient de prolonger jusqu’en 2029 avec son club formateur.

C'est ce qui s'appelle une ascension express. Qui aurait pu mettre une pièce sur le fait que Khalis Merah serait le premier choix de Paulo Fonseca dans la rotation en cours de match pour cette saison 2025-2026 ? Personne, car tout est allé très vite pour le jeune milieu. Passé pro en février dernier alors qu'il évoluait avec les U19, il a ensuite connu des entraînements puis quelques matchs avec la réserve. Finalement, l'été et le nouveau projet de l'OL avec bien plus de jeunesse l'ont propulsé tout en haut de l'affiche. Si le club et l'entourage souhaitent protéger Merah pour ne pas se brûler les ailes, les applaudissements ce mardi matin à l'entraînement public ne trompent pas. Comme souvent, l'environnement lyonnais se prend d'affection pour un jeune de l'Académie.

Un joyau verrouillé sur le long terme

Le plus dur commence sûrement pour l'ancien capitaine des U17 et U19, mais sa bonne prestation estivale et ses deux bonnes entrées en Ligue 1 ont convaincu l'OL de verrouiller au mieux son joyau. Déjà lié jusqu'en 2027 après la signature de son premier contrat, Khalis Merah vient de prolonger jusqu'en juin 2029 avec son club formateur. Cela valait bien quelques applaudissements et tapes amicales au moment de reprendre l'entraînement ce mardi.