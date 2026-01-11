Actualités
Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

Mercato : l'OL souhaiterait se faire prêter Noham Kamara (PSG)

  • par Gwendal Chabas

    • Le défenseur parisien Noham Kamara devrait quitter le PSG cet hiver. Parmi les candidats les plus avancés à ce jour, l'OL et Strasbourg. Un prêt avec option d'achat est en discussion.

    À 18 ans, Noham Kamara vient tout juste de lancer sa carrière professionnelle. Lors de la fin de saison dernière, il avait disputé deux matchs de Ligue 1 en mai, contre Strasbourg et Montpellier. Sur cet exercice 2025-2026, nous ne l'avons pas encore observé en championnat, mais une fois en Coupe de France. Le joueur du PSG est surtout apparu en Youth League, avec les U19 ou en PLIC.

    Cependant il fait partie du groupe de Luis Enrique, et nous avons pu le voir sur le banc quatre fois en L1 et pour la Supercoupe de l'UEFA au mois d'août. Néanmoins, son avenir immédiat devrait s'écrire loin de la capitale. L'Équipe explique que l'international français U20 est sur le départ cet hiver. Avec plusieurs clubs possibles comme point de chute.

    Le PSG espère inclure une clause de rachat

    Le média confirme l'information du Parisien sortie plus tôt cette semaine. À savoir que le défenseur central est sur les tablettes de l'OL. Les discussions auraient même démarré à ce sujet entre les deux formations. Elles tournent autour d'un prêt avec option d'achat, ce qui induirait un projet sur le moyen terme. Car si l'opération aboutit, le Paris Saint-Germain aimerait garder la main avec une clause de rachat.

    Sous contrat jusqu'en 2028, le natif de Meaux, membre de la génération 2007, serait également dans le viseur de Strasbourg. La concurrence concernerait donc présentement ces deux écuries en priorité. Rappelons que Noham Kamara a participé au Mondial U20 à l'automne dernier, était un membre important du tournoi des Bleuets achevé à la 4e place.

