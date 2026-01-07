Mercato : l’OL sur un jeune défenseur du PSG ?

À 18 ans, Noham Kamara est à la recherche d’un temps de jeu qu’il n’a pas au PSG. Si des possibilités de prêts existent, l’OL se pencherait sérieusement sur le cas du jeune défenseur.

Avec Endrick, l’OL a bien lancé son mercato hivernal, mais ne compte pas s’arrêter là. Plusieurs renforts sont attendus dans la capitale des Gaules dans l’espoir de donner à Paulo Fonseca les moyens de ses ambitions pour la seconde partie de saison. Une vision à court terme ce qui n’empêche pas la cellule de recrutement de regarder pour l’avenir. En ce sens, Le Parisien indique ce mercredi que l’OL ferait partie des clubs intéressés par Noham Kamara. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pour cause. Le jeune défenseur n’a joué que 30 minutes avec le groupe professionnel du PSG depuis le début de la saison.

Un prêt ou un départ pour Kamara ?

Néanmoins, ses prestations à la Coupe du monde U20 ont attiré l’œil et le club lyonnais aimerait bien investir sur le long terme avec le demi-finaliste français. À 18 ans, Kamara pourrait donc partir dès cet hiver, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2028. Si certains clubs ont émis la possibilité de récupérer le joueur en prêt pour son développement et que le PSG en profite ensuite, l’OL se situerait plutôt dans l’optique de refaire un coup à la Mahamadou Diawara, débarqué du PSG il y a trois saisons pour signer son premier contrat pro à Décines.