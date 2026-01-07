OL Académie : Mathieu Seckinger confirme son départ

Débarqué au sein de l’Académie il y a un an, Mathieu Seckinger n’occupe désormais plus de fonctions à l’OL. Le directeur adjoint a confirmé son départ depuis le passage à la nouvelle année.

Durant la première partie de saison, les résultats de l’OL Académie ont enfin été à la hauteur des espérances. Que ce soit avec les U19 ou les U17, le centre de formation truste les premières places en championnat, tandis que la réserve cravache pour se maintenir en National 3 avec un effectif très jeune. Néanmoins, cela faisait plaisir à voir et donnait un peu de crédit au travail de Johann Louvel depuis son arrivée à la tête de l’Académie. Seulement, le positif du terrain n’a pas empêché de nombreux mouvements en coulisses.

Arrivé à Lyon avec Louis-Jean

Louvel a été débarqué et Christian Bassila a officiellement pris la tête du centre de formation ces derniers temps. Ce changement n’a pas été le seul puisque le numéro 2 de l’Académie, Mathieu Seckinger a, lui aussi, rendu son tablier. En charge du recrutement mais aussi des clubs partenaires, il était arrivé à l’OL dans les pas de Matthieu Louis-Jean, qu’il avait côtoyé à Manchester United et l’OM. Ce mercredi 7 janvier, Seckinger a confirmé son départ. "L’histoire s’arrête ici avec l’OL. Des pros à l’académie, fier du travail accompli. Des collaborations passionnantes et riches avec les staffs, joueurs et familles. Je souhaite le meilleur à l’ensemble des collaborateurs et équipes du club. Au revoir Gones", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.