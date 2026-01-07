Actualités
Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille) (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Coupe de France : après Monaco, Lille comme 2e gros test pour l'OL en 2026

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche, l’OL se déplace à Lille pour les seizièmes de finale de Coupe de France. Un gros choc en perspective pour se jauger malgré les absences.

    Un petit match de Ligue 1 et déjà la Coupe de France de retour. Après une belle victoire (1-3) à Monaco samedi dernier, l’OL se replonge dans la magie de la Coupe de France. Le tapage médiatique est moindre que lors du tour précédent et pourtant l’adversaire est bien plus coriace. Si la féérie de la Coupe et le derby des voisins contre le FC Saint-Cyr Collonges avaient créé un véritable engouement à Lyon pour les 32es de finale, le seizième est d’un autre calibre. Finaliste de l’édition 2024, l’OL aimerait bien connaitre à nouveau un parcours lointain. Il faudra pour cela se défaire du piège lillois.

    Des absences à Lille mais un vrai test

    Endrick sera bien évidemment l’attraction du jour dimanche au stade Pierre Mauroy, mais les débuts du Brésilien ne doivent pas faire oublier l’essentiel : aller chercher une qualification pour regoûter aux huitièmes de la Coupe de France, un an après l’élimination précoce contre Bourgoin. À la différence de Pierre-Rajon, la motivation sera forcément là dans les rangs lyonnais car Lille reste un gros morceau. Ce sera l’affiche de ce tour de coupe et "il y aura une atmosphère toujours particulière" pour Nicolas Puydebois. Encore plus quand le déplacement sera synonyme de premier retour à Lille pour Paulo Fonseca, en tribunes en septembre dernier, et de débuts pour Endrick. Malgré les absences lilloises, ce 16e de finale représente un deuxième gros test pour l'OL dans cette année 2026.

    à lire également
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 5 janvier en podcast 

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : après Monaco, Lille comme 2e gros test pour l'OL en 2026 13:35
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 5 janvier en podcast  12:45
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL - Lille et PSG - OL Lyonnes, premier doublon de la saison 11:55
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki ne pense "pas être un joueur différent" entre l’OL et Manchester City 11:00
    Rémy Descamps lors d'Hoffenheim - OL
    OL - Mercato : des touches en Angleterre pour Descamps ? 10:15
    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    OL, Strasbourg, Nice... la multipropriété remise en cause en Ligue 1 09:30
    Pavel Sulc (OL) célèbre à Monaco
    OL - Mercato : Sulc déjà sollicité à l’étranger ? 08:45
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    Avec sa limite d’effectif, l’OL a su se créer une vraie panoplie tactique 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Melchie Dumornay (OL Lyonnes) face au PSG
    D1 : le choc PSG - OL Lyonnes reprogrammé le 1er février 07:30
    Changement de stade pour Saint-Étienne - OL Lyonnes 06/01/26
    Pavel Sulc lors son but pendant OL - Le Havre
    Ligue 1 : Pavel Šulc (OL) peut-il se mêler à la lutte des meilleurs buteurs ? 06/01/26
    OL Académie
    OL Lyonnes : la réserve jouera un match amical dans le Puy-de-Dôme 06/01/26
    Endrick portera le 9 sous le maillot de l'OL (@OL)
    Avec Endrick, l'OL s'offre aussi un coup com 06/01/26
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    OL : la Direction de l'arbitrage ne revient pas sur le but refusé à Monaco 06/01/26
    Benjamin Dominguez, ailier de Bologne
    Mercato : l'OL utilisé par l'agent de Benjamin Dominguez (Bologne) ? 06/01/26
    OL : Endrick, premier numéro 9 depuis Gift Orban 06/01/26
    Mercato : l'OL s'intéresserait à un défenseur français de Leipzig 06/01/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : les joueuses font relâche ce mardi 06/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut