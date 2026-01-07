Ce dimanche, l’OL se déplace à Lille pour les seizièmes de finale de Coupe de France. Un gros choc en perspective pour se jauger malgré les absences.

Un petit match de Ligue 1 et déjà la Coupe de France de retour. Après une belle victoire (1-3) à Monaco samedi dernier, l’OL se replonge dans la magie de la Coupe de France. Le tapage médiatique est moindre que lors du tour précédent et pourtant l’adversaire est bien plus coriace. Si la féérie de la Coupe et le derby des voisins contre le FC Saint-Cyr Collonges avaient créé un véritable engouement à Lyon pour les 32es de finale, le seizième est d’un autre calibre. Finaliste de l’édition 2024, l’OL aimerait bien connaitre à nouveau un parcours lointain. Il faudra pour cela se défaire du piège lillois.

Des absences à Lille mais un vrai test

Endrick sera bien évidemment l’attraction du jour dimanche au stade Pierre Mauroy, mais les débuts du Brésilien ne doivent pas faire oublier l’essentiel : aller chercher une qualification pour regoûter aux huitièmes de la Coupe de France, un an après l’élimination précoce contre Bourgoin. À la différence de Pierre-Rajon, la motivation sera forcément là dans les rangs lyonnais car Lille reste un gros morceau. Ce sera l’affiche de ce tour de coupe et "il y aura une atmosphère toujours particulière" pour Nicolas Puydebois. Encore plus quand le déplacement sera synonyme de premier retour à Lille pour Paulo Fonseca, en tribunes en septembre dernier, et de débuts pour Endrick. Malgré les absences lilloises, ce 16e de finale représente un deuxième gros test pour l'OL dans cette année 2026.