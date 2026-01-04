Actualités
Alexsandro défenseur de Lille
Alexsandro défenseur de Lille (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Exclu lors de Lille - Rennes, Alexsandro manquera la venue de l’OL

  • par David Hernandez
  1 Commentaire

    • Exclu dès la 13e minute pour son retour avec Lille, Alexsandro n’a pas passé beaucoup de temps sur le terrain contre Rennes. Le rouge privera le Brésilien du seizième de finale de Coupe de France contre l’OL dimanche prochain.

    À Monaco, la décision de M. Brisard a provoqué la colère des dirigeants monégasques. S’estimant floués par l’annulation du but de Thilo Kehrer, ils n’ont pas hésité à monter au créneau devant la presse après le match contre l’OL. Ils n’ont pas été les seuls samedi à ne pas avoir été convaincus par la prestation du corps arbitral. Après la fin de Monaco - OL (1-3), le match entre Lille et Rennes a aussi donné lieu à une vive colère. Celle des Lillois avec en tête Olivier Létang, le président, et Bruno Genesio, le coach. En cause ? La décision d’Eric Wattellier d’exclure Alexsandro dès la 13e minute de jeu.

    Absent depuis quatre mois à cause d'une blessure

    En plus d’avoir obligé les Dogues à jouer à dix pendant presque tout le match et donc de s’incliner 2-0, le rouge du défenseur brésilien entraîne automatiquement son absence pour la venue de l’OL. De retour à la compétition après quatre mois d’absence, Alexsandro manquera ainsi le seizième de finale de Coupe de France. Un coup dur pour Genesio qui doit faire avec plusieurs absences dans ce secteur défensif à cause de la CAN.

    Moussa Niakhaté et le Sénégal contre le Soudan
    CAN 2025 : Niakhaté (OL) et le Sénégal affronteront le Mali en quarts
    1 commentaire
    1. Avatar
      KIM K - dim 4 Jan 26 à 17 h 44

      Un signe du destin ? Zakaria absent contre Monaco , Alexandro absent contre Lille...

      Signaler

    Laisser un commentaire

