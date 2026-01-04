Actualités
Endrick à l'entraînement de l'OL
Endrick à l’entraînement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

TKYDG : combien de buts va marquer Endrick en six mois à l'OL ?

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • Ayant participé à ses premiers entraînements en fin de semaine dernière, Endrick va très certainement faire ses débuts avec l'OL à Lille dimanche. Recrue phare de l'hiver, le Brésilien va-t-il être une machine à marquer ?

    Avec son doublé à Monaco, Pavel Sulc s'impose comme la machine à marquer du moment à l'OL. Avec six buts inscrits sur les quatre derniers matchs, le Tchèque n'en finit plus de marcher sur l'eau. De quoi poser la question de savoir comment il va réussir à continuer sur ce rythme avec l'arrivée d'Endrick. Le Brésilien accapare forcément l'actualité lyonnaise depuis plus de dix jours et cela ne risque pas de se calmer sur la semaine qui arrive. Avec de potentiels débuts à Lille en Coupe de France tous les yeux seront braqués sur le joueur prêté par le Real Madrid.

    L'attente est énorme autour d'Endrick et il faudra voir comment il réagit à cette pression. Dans la lignée des plus grands, se servira-t-il pour planter but sur but ? Depuis sa signature, les supporters lyonnais s'imaginent déjà une demi-saison à quinze. Qu'en pensez-vous à la veille du retour de "Tant qu'il y aura des Gones", ce lundi 5 janvier à 19h.

    Combien de buts va marquer Endrick lors de son prêt à l'OL ?

    Voir les résultats

    Chargement ... Chargement ...

    5 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 4 Jan 26 à 18 h 30

      En attendant la machine à marquer c'est Sulc, c'est plutôt pour lui que je poserais la question, mais où va s'arrêter Sulc ?
      Lui il faut le garder c'est notre future Gomis, et peut être même Alex...

      Signaler
    2. Avatar
      Aristide - dim 4 Jan 26 à 19 h 02

      La prévision est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir........ 🤔

      Signaler
      1. Avatar
        regard01 - dim 4 Jan 26 à 19 h 25

        Excellent

        Signaler
    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 4 Jan 26 à 19 h 03

      J'ai regardé un peu l'om-Nantes, Antho a fait un super match, tjrs la notre number one.

      Signaler
    4. RBV
      RBV - dim 4 Jan 26 à 19 h 21

      Allez, je me lance ! 13 !

      Signaler

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut