Ligue 1 : l’OL finit la phase aller à deux points du podium

  • par David Hernandez

    • Grâce à sa victoire à Monaco, l’OL a pu paisiblement observer les revers de Lille et de l’OM dans cette 17e journée de Ligue 1. À mi-parcours, les Lyonnais ne sont qu’à deux points du podium et donc de la Ligue des champions.

    Cette fois, c’est officiellement la mi-saison. Avec le passage à 18 clubs et le changement de programmation de la Coupe de France, la trêve hivernale ne correspondait pas vraiment à la moitié du championnat. Il restait encore une journée à disputer en Ligue 1 pour que Lens soit officiellement sacré champion d’automne ou encore que l’OL sache à combien de points il allait se trouver du podium.

    Trois semaines après la 16e journée, cela change bien des choses. Si le bilan était déjà plutôt positif après la victoire contre Le Havre, le succès à Monaco samedi embellit encore un peu plus la vue d’ensemble. Avec trois points en plus dans la besace, les Lyonnais restent encore à la 5e place, mais ont fait presque un pas de géant vers la course au podium.

    Encore dans la course à la C1, un trou avec les concurrents derrière

    Forts de leur victoire dans la Principauté, les joueurs de Paulo Fonseca avaient pu observer avec un certain recul le match entre Lille et Rennes. Le succès breton empêche de faire un écart avec les Rouge et Noir mais tout est relancé pour la Ligue des champions. Le LOSC à deux points désormais, il restait à savoir si l’OM allait en profiter ou pas. La réponse est non puisque Anthony Lopes et le FC Nantes sont allés gagner (0-2) au Vélodrome dimanche après-midi. Résultat des comptes, le podium n’est désormais plus qu’à deux longueurs pour l’OL avant de recevoir Brest dans deux semaines pour le match des dix ans au Parc OL.

