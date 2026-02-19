Actualités
L'OL face à la menace Valentín Barco (Strasbourg)

  • par Gwendal Chabas
    • Meilleur joueur strasbourgeois cette saison, Valentín Barco incarnera une menace importante pour la défense lyonnaise dimanche (20h45). Il faudra en particulier se méfier de la profondeur.

    Son gabarit rappellera aux nostalgiques Xavi ou Andrés Iniesta, deux footballeurs géniaux. Outre l'avant-centre Joaquín Panichelli et l'ailier Martial Godo, Valentín Barco est le chef d'orchestre de Strasbourg. Depuis son poste de milieu de terrain, le jeune Argentin dicte le tempo et fait preuve d'une grande roublardise lorsque cela est nécessaire.

    À 21 ans, il compte parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 et sera encore très précieux pour les Alsaciens dimanche face à l'OL (20h45). Le duel qu'il livrera à ses vis-à-vis lyonnais s'annonce captivant. Et les défenseurs devront particulièrement surveiller ses ouvertures en profondeur.

    Loin devant la concurrence

    Personne dans les principaux championnats européens n'a tenté plus de passes en profondeur que le petit gaucher, selon Opta (32 en 19 apparitions). Son second n'est autre que Bruno Fernandes, à Manchester United, mais déjà loin derrière (22). En France, c'est plus du double du Parisien Vitinha (14).

    Pour Moussa Niakhaté et ses comparses de la ligne arrière, il faudra donc guetter de très près les appels des attaquants adverses. Et pour leurs coéquipiers au marquage de Valentín Barco, il conviendra de lui donner le moins de temps possible pour ajuster ses transmissions. Ce qui pourrait être une des clés du match.

      brad - jeu 19 Fév 26 à 8 h 15

      Pas de problème nos jeunes du milieu que sont Morton et Nartey seront s'en occuper et si il rase Coco ce sera le maître contre l'élève , faut pas se faire une fixation de son rôle , on doit jouer comme on l'a fait jusqu'ici , on prend ce qui vient devant nous et on s'adapte ou eux devront s'adapter au notre , le tout c'est que notre concentration rentre vite dès l'entame........

