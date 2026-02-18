OL : Moreira, Tagliafico et Kluivert toujours en individuel

De retour à l'entraînement mardi, les joueurs de l'OL préparent leur déplacement à Strasbourg dimanche (20h45). Les blessés comme Afonso Moreira, Nicolas Tagliafico ou Ruben Kluivert ont encore effectué une séance individuelle ce mercredi.

Dans cette seconde partie de saison, Paulo Fonseca nourrit de vrais espoirs. Entre l'envie de progresser et de travailler de son groupe, mais surtout les retours de blessure, l'entraîneur de l'OL a logiquement des ambitions. Contre Strasbourg, le Portugais récupérera Endrick, de retour de suspension après son expulsion à Nantes il y a dix jours. Il espère également retrouver Afonso Moreira qui a dû faire l'impasse sur la réception de Nice dimanche dernier. Avant le match contre les Aiglons, Fonseca avait annoncé que son compatriote reprendrait l'entraînement avec le collectif sur le début de la semaine. De retour au GOLTC mardi, le groupe lyonnais s'entraîne pour l'instant sans l'ailier. Ce dernier a encore effectué une séance individuelle avec l'un des préparateurs physiques du groupe professionnel ce mercredi matin.

L'OL veut être au complet pour les échéances de mars

Une gestion prudente pour éviter toute rechute alors qu'il reste encore trois séances avant le déplacement à Strasbourg. Attendus pour un retour à l'entraînement durant la semaine, Nicolas Tagliafico et Ruben Kluivert ont par ailleurs enchaîné les exercices individuels en marge du groupe emmené par Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté. En attendant de savoir si un retour en Alsace est possible, les deux défenseurs argentin et néerlandais sont plus que jamais proches de retrouver les terrains. Une bonne nouvelle alors que mars se rapproche à grands pas avec des échéances déjà importantes.