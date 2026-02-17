France : Bacha et Sombath (OL Lyonnes) "en observation"

Alice Sombath avec la France contre l’Angleterre (Photo by HMB Media / Picture Alliance / DPPI via AFP)

Blessée contre Dijon samedi dernier, Alice Sombath figure dans la liste de l'équipe de France pour le prochain rassemblement. Mais son cas, comme celui de Selma Bacha, est suivi par le staff des Bleues.

Seront-elles vraiment quatre à rejoindre Clairefontaine le 25 février prochain ? La question mérite d'être posée. Laurent Bonadei, sélectionneur de la France, a retenu quatre joueuses d'OL Lyonnes sur un groupe de 26 pour le rassemblement à venir. On retrouve Alice Sombath, Selma Bacha, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.

Néanmoins, de petites interrogations subsistent pour les deux défenseures. Notamment pour la plus jeune des deux. On rappelle que Sombath est sortie sur blessure après seulement 18 minutes contre Dijon samedi (0-4). L'entraîneur national a donc prévu de possibles défections.

Pourront-elles jouer samedi à Marseille ?

C'est pour cela qu'il a convoqué 26 éléments. "Selma Bacha et Alice Sombath sont en observation. On va voir comment ça va avancer dans la semaine, a-t-il commenté. On joue dans 15 jours puis dans 18 jours, ça laisse du temps pour récupérer." Les premières indications tomberont mercredi lors de l'entraînement ouvert au public du côté de Décines.

Ce week-end, samedi 21 février, les Lyonnaises iront à Marseille (21 heures). Ensuite, les internationales rejoindront le staff des Bleues. Elles entameront leur campagne des éliminatoires au Mondial 2027. Les Françaises défieront l'Irlande à l'extérieur (4 mars), puis la Pologne (7 mars).