Coupe LFFP : OL Lyonnes - PSG diffusé en clair le 14 mars

En attendant de savoir si de courageux supporters feront le déplacement jusqu’à Abidjan, la finale OL Lyonnes - PSG sera disponible en clair. La Chaîne L'Équipe diffusera en effet l’épilogue de cette première Coupe LFFP.

Le succès sera-t-il au rendez-vous le 14 mars prochain (18h30) à Abidjan ? La question n’est pas de savoir si OL Lyonnes réussira à prendre le meilleur sur le PSG, mais bien si le stade Félix-Houphouët-Boigny dans lequel se tiendra la première finale de la Coupe LFFP attirera du monde. Se rendre en Côte d’Ivoire a forcément un coût pour les supporters lyonnais et parisiens, et dans cette volonté de développement du foot féminin, délocaliser une finale n’est peut-être pas le meilleur des moyens. Quoi qu’il en soit, cette finale ne sera pas invisible en France.

La Chaîne L'Équipe, déjà co-diffuseur de la Ligue des champions féminine

N’ayant pas eu de diffuseur sur les quarts de finale et les demi-finales, la Coupe LFFP pourra compter sur le soutien de La Chaîne L’Equipe. Le groupe audiovisuel, qui diffuse déjà certains matchs de la Ligue des champions féminine, dont le prochain quart des Lyonnaises le 1er avril, a acquis cette finale qui sera donc disponible gratuitement. À défaut de se rendre sur place, les supporters d’OL Lyonnes pourront peut-être fêter un premier titre devant leur télévision le 14 mars prochain.