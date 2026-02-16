OL - Nice (2-0) : Fonseca a été célébré par le Kop Virage Nord

Au coup de sifflet final, Paulo Fonseca a eu le droit à une belle acclamation du Kop Virage Nord. Une belle surprise pour le coach de l’OL qui préfère rester en retrait d’ordinaire.

Est-ce que cela va faire pencher la balance du bon côté pour accepter de prolonger ? Il y a une semaine, Paulo Fonsecaavait annoncé que son bien-être personnel et la confiance des gens avec qui il travaille comptaient davantage que le prestige d’un club pour décider quel sera son futur. Dimanche soir, au coup de sifflet final, il a encore laissé exploser sa joie de voir l’OL s’imposer contre Nice (2-0). Après avoir félicité ses joueurs et enlacé son staff, le Portugais ne s’attendait sûrement pas à se retrouver au centre de l’attention à Décines.

Pourtant, après avoir déployé une banderole "Bravo Fonseca", le Kop Virage Nord s’est mis à scander le nom du coach pendant quelques minutes, sous le regard du principal intéressé. "C’était une surprise des supporters. Les joueurs m’ont parlé et m’ont dit qu’ils aimeraient que je sois avec eux, avec les supporters. Ces derniers ont été magnifiques avec moi, ça a été beaucoup d’émotions. Merci pour cet hommage qui représente beaucoup pour moi."

"On vit un très bon et beau moment actuellement"

Ayant en effet lâché sa petite larme, Paulo Fonseca a certainement conscience du chemin parcouru depuis un an. Débarqué un peu contre l’avis des supporters qui ne comprenaient pas le limogeage de Pierre Sage, le Portugais a fait des miracles, malgré sa suspension. La bonne passe pousse logiquement à ce type d’hommages. Mais, à l’heure où se pose la question d’une possible prolongation, ce n’est pas anodin. Néanmoins, comme il l’a expliqué dans l’interview exclusive à venir sur Olympique-et-Lyonnais, Paulo Fonseca n'aime pas forcément cette mise en lumière. "J’estime que ce moment de partage avec les supporters est réservé aux joueurs." Dimanche soir, il a dû forcer sa nature. Mais au moment de rechercher une plénitude personnelle et collective, cette communion marque forcément.