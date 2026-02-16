OL - Nice (2-0) : Fonseca a été célébré par le Kop Virage Nord

Au coup de sifflet final, Paulo Fonseca a eu le droit à une belle acclamation du Kop Virage Nord. Une belle surprise pour le coach de l’OL qui préfère rester en retrait d’ordinaire.
Est-ce que cela va faire pencher la balance du bon côté pour accepter de prolonger ? Il y a une semaine, Paulo Fonsecaavait annoncé que son bien-être personnel et la confiance des gens avec qui il travaille comptaient davantage que le prestige d’un club pour décider quel sera son futur. Dimanche soir, au coup de sifflet final, il a encore laissé exploser sa joie de voir l’OL s’imposer contre Nice (2-0). Après avoir félicité ses joueurs et enlacé son staff, le Portugais ne s’attendait sûrement pas à se retrouver au centre de l’attention à Décines.
Pourtant, après avoir déployé une banderole "Bravo Fonseca", le Kop Virage Nord s’est mis à scander le nom du coach pendant quelques minutes, sous le regard du principal intéressé. "C’était une surprise des supporters. Les joueurs m’ont parlé et m’ont dit qu’ils aimeraient que je sois avec eux, avec les supporters. Ces derniers ont été magnifiques avec moi, ça a été beaucoup d’émotions. Merci pour cet hommage qui représente beaucoup pour moi."
"On vit un très bon et beau moment actuellement"
Ayant en effet lâché sa petite larme, Paulo Fonseca a certainement conscience du chemin parcouru depuis un an. Débarqué un peu contre l’avis des supporters qui ne comprenaient pas le limogeage de Pierre Sage, le Portugais a fait des miracles, malgré sa suspension. La bonne passe pousse logiquement à ce type d’hommages. Mais, à l’heure où se pose la question d’une possible prolongation, ce n’est pas anodin. Néanmoins, comme il l’a expliqué dans l’interview exclusive à venir sur Olympique-et-Lyonnais, Paulo Fonseca n'aime pas forcément cette mise en lumière. "J’estime que ce moment de partage avec les supporters est réservé aux joueurs." Dimanche soir, il a dû forcer sa nature. Mais au moment de rechercher une plénitude personnelle et collective, cette communion marque forcément.
J’ai beaucoup de très beaux souvenirs avec l’OL , mais cette soirée en fait désormais partie. L’ambiance dans le kop nord , pour célébrer le coach et les joueurs, est tout simplement indescriptible. Grosse émotion.🥲
Je t'envie Monark et je suis aussi content pour toi..
J'espère te croiser un de ces 4 au stade.. 😉
"Ce n'est pas anodin" ...
Le running gag des performances de l'OL, ça faisait longtemps ! 😊😂👌
Je suis fan du principe du running gag.
Et celui-là, il est savoureux.
Bravo à notre coach pour son super talent, ça mérite bien une petite reconnaissance ! 😊
J’espère qu’on continuera à le soutenir dans les moments un peu plus compliqués.
C’est facile d’encourager quand tout roule, mais le vrai défi, c’est quand ça tangue.
Sans faire de mauvais procès, ce groupe hyper soudé qui va de la présidente jusqu'aux supporters va tenir la distance ensemble ! 💪
C'est normal, Fonseca est responsable de cette série incroyable, et de ce groupe, qui sur le papier ne faisait pourtant pas rêver en début de saison ! On voit que d'autres clubs avec des effectifs beaucoup plus qualitatifs ne font pas mieux que nous.
Il faut célébrer toute la direction du club, le staff, tous les membres de l'ombre, les joueurs aussi bien-sûr. Je pense que c'est dans ces moments là, où tout est positif, qu'on est les meilleurs. Il n'y a pas de pression sur le staff ou sur les joueurs, on sait qu'on est en crise économique mais qu'il y a un plan précis sur les prochaines années.
Donc c'est que du bonus tout ce que l'on est en train de vivre !
Maintenant que l'on est sur notre nuage, attention à ne pas en chuter trop rapidement dès le mois de mars. Ça pourrait nous faire bizarre.
C'est ça le sport, un seul gagnant et beaucoup de déçus. La victoire n'en est que plus belle
Bonjour,
C'est vrai qu'hier au stade on a vécu de sacrées émotions lors de cet hommage et on voyait bien que le coach en était tout chamboulé.
Néanmoins, on se faisait la réflexion hier soir et on se demandait si il n'était un peu trop tôt dans la saison pour ce genre de réactions ?
Je n'ai aucun problème à louer le travail du coach, j'étais un des seuls avec Cavégone à le défendre déjà l'année dernière quand il se prenait des seaux de me...de sur la tronche parce qu'il avait "usurpé la place du gentil Pierre sage , et en plus c'était un coach nul qui ne savait ni tenir ses nerfs ni gérer un match" , MAIS on compte les bouses à la fin de la foire et j'aurais préféré qu'on montre du soutien sans aller au point de hier soir ou au stade on avait l'impression d'avoir gagné un titre.
Ce n'est que mon avis, mais oui ce coach est très très bon , Tolisso Umtiti dans l'after hier soir , tous les gens qui le côtoient de près le confirme d'ailleurs.
Ne pas s'enflammer, attendre avant de se réjouir, c'est une réaction très "lyonnaise" Jeanmasse 😆
Mais comme Paulo n'est pas un gone de naissance, peut-être que ça lui fera du bien vu tout ce qu'il a subi des deux dernières années.
Je félicite les supporters qui ont répondu présent hier soir. Cette reconnaissance est mérité. Cela démontre que l Ol a une histoire qui défie le temps. Cette équipe de Direction de Me Kang a Fonseca a su redonner des couleurs au club et renouer avec les valeurs impulsées par Mr Aulas et B. Lacombe. Je rappelle que l OL est toujours resté en « haut de l affiche » que se soit en ligue1 ou en Europe. Contrairement aux clubs qui ont dominé notre football pendant une période et qui sont retournés dans le ventre mou de notre championnat ! Je pense à Reims, Bordeaux, Nantes, St Etienne. C’est cette longévité qui m impressionne et me plaît !
Encore une fois on ressent cet " esprit et famille " dans les tribunes. Même si c'est un peu fort cette expression parlons de groupe soudé jouant les uns pour les autres mais surtout avec ce foot fraîcheur, ce foot combatif, cette envie de jouer tout ça exacerbé par des joueurs un peu " venus de nulle part" comme le valeureux Pavel !
Hier soir ,à la fin du match, mon pote me disait "est-ce qu'on est pas en train de revoir l'équipe fondatrice du grand OL avec les Violeau, Aigle, Coupet....?"