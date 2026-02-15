Actualités
Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz) (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL - Nice : Hateboer titulaire, Tolisso de retour

  • par David Hernandez
  • 17 Commentaires

    • Ce dimanche, l'OL accueille Nice pour la clôture de la 22e journée de Ligue 1. Les Lyonnais peuvent prendre encore un peu plus leur distance sur l'OM. Avec les absences d'Endrick et Afonso Moreira, Paulo Fonseca aligne

    Cette saison, l'OL est plutôt du genre à ne pas laisser passer les occasions. Depuis plusieurs semaines, les Lyonnais profitent à chaque fois des faux-pas de ses concurrents et l'accumulation des victoires les ont fait remonter à la 3e place de la Ligue 1 depuis une semaine. Ce dimanche, les joueurs de Paulo Fonseca ont encore une belle carte à jouer. Que ce soit pour la course devant ou celle derrière. Avec la défaite du PSG et le nul de l'OM, l'OL peut recoller à six points du club parisien et prendre cinq d'avance sur la formation marseillaise.

    Il faudra pour cela se défaire du piège de l'OGC Nice et du retour de Claude Puel. Surtout limiter les effets des absences d'Endrick et d'Afonso Moreira. Face à ces deux coups durs offensifs, Fonseca a choisi de s'appuyer sur un système hybride avec trois défenseurs centraux et la titularisation de Hans Hateboer. Roman Yaremchuk débutera sur le banc.

    La composition de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Hateboer - Tessmann, Morton, Tolisso, Nartey - Maitland-Niles, Sulc, Abner

    17 commentaires
    1. Koko
      Koko - dim 15 Fév 26 à 19 h 57

      Ça va pleuvoir des buts !!!

      
      1. janot06
        janot06 - dim 15 Fév 26 à 19 h 59

        Pourquoi suis-je pessimiste ?

        
        1. Avatar
          Outlander - dim 15 Fév 26 à 20 h 26

          Comme toi... Toute série a une fin et je la vois bien ce soir...

    2. Ledromois
      Ledromois - dim 15 Fév 26 à 20 h 05

      Pas fan de la défense à 5 mais bon faisons confiance. Je préfère le 4-4-2 diamant

      
      1. florentdu42
        florentdu42 - dim 15 Fév 26 à 20 h 22

        C'est plutôt une défense à 3, abner et AMN qui vont être haut.
        Tolisso va beaucoup plonger et se projeter.
        Et yaremchuk entrera aussi en 2eme mi temps, et si besoin himbert et hamdani

        
    3. Avatar
      calone - dim 15 Fév 26 à 20 h 06

      bonsoir à tous
      3 défenseurs ça craint. déjà expérimenté par Paulo et il me semble que l’on toujours perdu dans cette configuration. Je souhaite vraiment me tromper. Allez Ol.

      
      1. Avatar
        fandelol - dim 15 Fév 26 à 20 h 18

        De mémoire les résultats étaient plutôt bon dans ce schéma mais le jeu proposé était infame

        
    4. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 15 Fév 26 à 20 h 07

      Bon, on fait avec ceux que l'on a de dispos.
      C'est vrai que l'attaque ne fait pas rêver, mais Coco est là, et ça change tout .
      J'espère que l'on aura pas trop de gros plans sur le coincé psycho-rigide, parce que je veux bien couper le son, mais pas l'image aussi ! 😜

      Et comme d'hab......ALLEZ L'OL !!! 💖💙
      Bon match, et soyez forts les gones.

      
    5. RBV
      RBV - dim 15 Fév 26 à 20 h 11

      Allez, ce match, il faut le gagner, ça nous donne un joker contre l’OM…franchement si on gagne ce soir, on sera vraiment en super position pour le top 4…voir 3 !
      Allez l’OL, on donne tout (comme d’hab) et ça passera ! Puel va mettre le bus et jouer la contre attaque, on le connaît par cœur…

      
    6. Avatar
      gOLdorak - dim 15 Fév 26 à 20 h 11

      Une compo qui hurle "on va perdre ce soir".

      
    7. Toitoi
      Toitoi - dim 15 Fév 26 à 20 h 13

      Roh gOLdorak, c'est quoi ce pessimisme ?

      
      1. Avatar
        gOLdorak - dim 15 Fév 26 à 20 h 16

        Au choix: de la clairvoyance ou de la résignation.

        
    8. Toitoi
      Toitoi - dim 15 Fév 26 à 20 h 14

      Ainsley et Abner sont plus des latéraux que des ailiers... Pour moi, ça ressemble théoriquement à un 5-4-1.

      
    9. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - dim 15 Fév 26 à 20 h 17

      Je suis surpris par cette défense ! Casser la charnière Mata/ Niakhate est une faute ! Bien sûr, je n’ai aucune compétence de terrain. Cependant, Haterboer ne m’a jamais enthousiasmé. Et face au jeune avant centre de Nice qui nous plante pleins de but et qui vient d’en mettre lors des derniers matchs ! Je suis au moins anxieux voir pessimiste ! J’espère me tromper…

      
    10. Avatar
      fandelol - dim 15 Fév 26 à 20 h 19

      Purée, 5 défenseurs, un seul attaquant, le tout à domicile, ça fait rêver !

      
    11. Juni38
      Juni38 - dim 15 Fév 26 à 20 h 27

      j'aime pas cette compo mais choix de l'entraineur comme on dit
      3421 avec sulc en pointe , systeme à la "pierre sage" avec 3 centraux , deux pistons
      ça me ferait chier de casser la série ce soir contre puel

      
    12. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 15 Fév 26 à 20 h 28

      Tant qu'on a notre Sulc on peut y croire
      Allez l'ol.

      Il y a eu une chute impressionnante en ski acrobatique, dur dur pour le skieur, il a finit par lever le bras mais on a crus au pire.

      Juni tu n'aime pas la compo de ton pote ? 😇

      

    Laisser un commentaire

    derniers commentaires
