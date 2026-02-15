OL - Nice : Hateboer titulaire, Tolisso de retour

Ce dimanche, l'OL accueille Nice pour la clôture de la 22e journée de Ligue 1. Les Lyonnais peuvent prendre encore un peu plus leur distance sur l'OM. Avec les absences d'Endrick et Afonso Moreira, Paulo Fonseca aligne

Cette saison, l'OL est plutôt du genre à ne pas laisser passer les occasions. Depuis plusieurs semaines, les Lyonnais profitent à chaque fois des faux-pas de ses concurrents et l'accumulation des victoires les ont fait remonter à la 3e place de la Ligue 1 depuis une semaine. Ce dimanche, les joueurs de Paulo Fonseca ont encore une belle carte à jouer. Que ce soit pour la course devant ou celle derrière. Avec la défaite du PSG et le nul de l'OM, l'OL peut recoller à six points du club parisien et prendre cinq d'avance sur la formation marseillaise.

Il faudra pour cela se défaire du piège de l'OGC Nice et du retour de Claude Puel. Surtout limiter les effets des absences d'Endrick et d'Afonso Moreira. Face à ces deux coups durs offensifs, Fonseca a choisi de s'appuyer sur un système hybride avec trois défenseurs centraux et la titularisation de Hans Hateboer. Roman Yaremchuk débutera sur le banc.

La composition de l'OL : Greif - Mata, Niakhaté, Hateboer - Tessmann, Morton, Tolisso, Nartey - Maitland-Niles, Sulc, Abner