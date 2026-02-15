Actualités
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG (@LFFP)

Avec sa finale, OL Lyonnes voit son quart de Coupe de France décalé

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Comme cela avait été annoncé au moment du tirage au sort, le quart de finale de Coupe de France entre OL Lyonnes et Le Havre va être décalé. Il devait se jouer le week-end de la finale de la Coupe LFFP.

    L’objectif n’est pas encore rempli, mais samedi soir, les joueuses d’OL Lyonnes s’en sont fortement rapprochées. En prenant le meilleur sur Dijon, les Fenottes ont validé leur présence en finale de la Coupe LFFP. Elles prendront ainsi la direction de la Côte d’Ivoire et d’Abidjan pour tenter de soulever leur premier trophée de la saison. Il faudra pour cela prendre le meilleur sur le PSG, pour la troisième fois de la saison. Cette finale se jouera le samedi 14 mars et entraîne donc quelques modifications au niveau du calendrier des Lyonnaises.

    Un report de quelques jours

    Le même week-end devait se tenir le quart de finale de la Coupe de France contre Le Havre. Dès le tirage au sort, la perspective de cette finale de Coupe LFFP avait été mise en avant. Il était question de matchs reportés pour les deux finalistes. Un report de quelques jours seulement puisque le quart de finale à Décines se tiendra normalement le 18 mars, comme l’avait avancé la FFF il y a deux semaines. De quoi charger un peu plus le calendrier des Fenottes.

    1 commentaire
    1. Avatar
      undeuxtrois - dim 15 Fév 26 à 17 h 08

      Comme je le craignais, la FFF/LFFP blinde le calendrier de l'OL. Au sortir d'une fenêtre FIFA ou 20 internationales quitteront le club, nous enchaînerons directement 8 matchs en seulement 4 semaines, dont ce quart d'UWCL, qui sera donc précédé d'une finale à Abidjan, un quart de finale de CDF, et un match à Fleury. S'en suivra une nouvelle fenêtre FIFA. Heureusement que l'on a presque validé notre première place en championnat car je pense que le staff va nous mettre ces matchs inutiles rapidement de côté.

      Signaler

