OL - Nice : sans Endrick ni Moreira, une attaque à repenser

Ce dimanche, Paulo Fonseca doit encore faire sans plusieurs joueurs. Suspendu et blessé, Endrick et Afonso Moreira se sont ajoutés à la liste, poussant l’OL à devoir se réinventer offensivement.

Encore une semaine à tenir et le point médical réalisé avant chaque match devrait être un peu moins long que ces dernières semaines. Que l’OL n’a pas été épargné par les blessures est un fait que personne ne peut contredire. Ce dimanche, la liste des joueurs forfaits est encore assez longue, même si elle s’est délestée de quelques noms (Tolisso, Yaremchuk). Seulement, quand certains reviennent, d’autres trouvent le moyen d’y entrer. Contre Nice, Paulo Fonseca devra faire sans Endrick, suspendu, mais aussi Afonso Moreira, en délicatesse avec l’un de ses ischios.

Himbert seule possibilité crédible sur les ailes ?

Depuis plus d’un mois, l’OL a montré qu’il savait compenser ces coups du sort. Seulement, ce dimanche, c’est toute l’animation offensive qui est à revoir. En une semaine, Fonseca a perdu ses deux ailiers titulaires à Nantes et se retrouve une nouvelle fois confronté aux limites de son effectif. Ernest Nuamah et Malick Fofana ne reprendront l’entraînement collectif que dans deux semaines, Rachid Ghezzal et Adam Karabec n’offrent pas les garanties nécessaires.

Finalement, seuls les jeunes Rémi Himbert et Adil Hamdani présentent des profils pouvant intéresser leur coach au moment de se frotter à une défense niçoise "qui a changé". Est-ce vraiment leur faire un cadeau que de les envoyer au feu contre les Aiglons ? À la question de savoir s’il y aurait de la jeunesse sur les ailes ce dimanche au Parc OL, Paulo Fonseca avait plutôt botté en touche, estimant "n’avoir pas de joueurs de côté donc on doit trouver des solutions pour être une équipe offensive."

Un système hybride pour passer de cinq à quatre défenseurs ?

Avec Himbert, l'OL n'aurait presque rien à changer, même si cela obligerait Nartey ou Tolisso à occuper un rôle plus excentré à gauche. Le cas de deux jeunes espoirs lyonnais certainement mis de côté, le staff lyonnais s’est attelé à chercher le meilleur système possible pour garder une assurance défensive et ne pas laisser le seul Pavel Sulc livré à son sort face à la défense niçoise. Le retour de Corentin Tolisso va aider à une projection de l’entrejeu lyonnais et ainsi à pousser le bloc adverse à reculer un peu plus. Toutefois, le capitaine ne comblera pas les manques laissés par Endrick et Moreira.

Paulo Fonseca répète sans cesse qu’un système n’est pas une formation figée et, au moment d’apporter de l’aide offensive, l’OL pourrait bien opter pour un système hybride, passant d’une défense à trois (ou cinq) en position défensive à un schéma à quatre offensivement avec Maitland-Niles et Abner jouant tour à tour les ailiers d’un soir suivant la position du ballon. Depuis plusieurs semaines, Fonseca souligne la capacité d’adaptation de ses joueurs et de son équipe. Ce devrait encore être le cas ce dimanche.