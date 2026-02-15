Actualités
Endrick buteur lors de Metz - OL
Endrick buteur lors de Metz – OL (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

OL - Nice : sans Endrick ni Moreira, une attaque à repenser

  • par David Hernandez
  • 10 Commentaires

    • Ce dimanche, Paulo Fonseca doit encore faire sans plusieurs joueurs. Suspendu et blessé, Endrick et Afonso Moreira se sont ajoutés à la liste, poussant l’OL à devoir se réinventer offensivement.

    Encore une semaine à tenir et le point médical réalisé avant chaque match devrait être un peu moins long que ces dernières semaines. Que l’OL n’a pas été épargné par les blessures est un fait que personne ne peut contredire. Ce dimanche, la liste des joueurs forfaits est encore assez longue, même si elle s’est délestée de quelques noms (Tolisso, Yaremchuk). Seulement, quand certains reviennent, d’autres trouvent le moyen d’y entrer. Contre Nice, Paulo Fonseca devra faire sans Endrick, suspendu, mais aussi Afonso Moreira, en délicatesse avec l’un de ses ischios.

    Himbert seule possibilité crédible sur les ailes ?

    Depuis plus d’un mois, l’OL a montré qu’il savait compenser ces coups du sort. Seulement, ce dimanche, c’est toute l’animation offensive qui est à revoir. En une semaine, Fonseca a perdu ses deux ailiers titulaires à Nantes et se retrouve une nouvelle fois confronté aux limites de son effectif. Ernest Nuamah et Malick Fofana ne reprendront l’entraînement collectif que dans deux semaines, Rachid Ghezzal et Adam Karabec n’offrent pas les garanties nécessaires.

    Finalement, seuls les jeunes Rémi Himbert et Adil Hamdani présentent des profils pouvant intéresser leur coach au moment de se frotter à une défense niçoise "qui a changé". Est-ce vraiment leur faire un cadeau que de les envoyer au feu contre les Aiglons ? À la question de savoir s’il y aurait de la jeunesse sur les ailes ce dimanche au Parc OL, Paulo Fonseca avait plutôt botté en touche, estimant "n’avoir pas de joueurs de côté donc on doit trouver des solutions pour être une équipe offensive."

    Un système hybride pour passer de cinq à quatre défenseurs ?

    Avec Himbert, l'OL n'aurait presque rien à changer, même si cela obligerait Nartey ou Tolisso à occuper un rôle plus excentré à gauche. Le cas de deux jeunes espoirs lyonnais certainement mis de côté, le staff lyonnais s’est attelé à chercher le meilleur système possible pour garder une assurance défensive et ne pas laisser le seul Pavel Sulc livré à son sort face à la défense niçoise. Le retour de Corentin Tolisso va aider à une projection de l’entrejeu lyonnais et ainsi à pousser le bloc adverse à reculer un peu plus. Toutefois, le capitaine ne comblera pas les manques laissés par Endrick et Moreira.

    Paulo Fonseca répète sans cesse qu’un système n’est pas une formation figée et, au moment d’apporter de l’aide offensive, l’OL pourrait bien opter pour un système hybride, passant d’une défense à trois (ou cinq) en position défensive à un schéma à quatre offensivement avec Maitland-Niles et Abner jouant tour à tour les ailiers d’un soir suivant la position du ballon. Depuis plusieurs semaines, Fonseca souligne la capacité d’adaptation de ses joueurs et de son équipe. Ce devrait encore être le cas ce dimanche.

    Roman Yaremchuk avec l'Ukraine
    OL - Nice : premier pas à venir pour Yaremchuk
    10 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - dim 15 Fév 26 à 9 h 51

      Nous n'avons pas le mage Sage , mais on a tout de même un coach qui n'est pas une pipe tactiquement , je lui fais confiance pour trouver la meilleure solution pour pallier à toutes nos absences offensives !

      Signaler
    2. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - dim 15 Fév 26 à 9 h 59

      Cela sera intéressant de voir comment Fonseca qui dispose de tous les éléments essentiels pour choisir la meilleure tactique contre Nice. Je pense contrairement à l article que c’est le meilleur moment de lancer des jeunes. Ils n’ont rien à perdre dans ce genre de match. Il ne faut pas enfoncer Karabec il pourrait surprendre ce soir! Effectivement, Abner et MLN peuvent jouer un grand rôle ce soir et n’oublions pas notre Ukrainien alimente par Tolisso et Nartey ( super bonne pioche).

      Signaler
    3. Bioman
      Bioman - dim 15 Fév 26 à 9 h 59

      Regretter l'absence de Moreira, alors qu'il y a 6 mois on pensait ne pas avoir de remplaçant à Fofana ...Ne jamais avoir de pré-jugés dans la vie en général, dans le foot en particulier ....Fonseca trouvera la solution, ça sera sûrement tiré par les cheveux, avec un but de la cuisse de Sulc mais j'ai toujours l'espoir que cette dynamique de victoires incroyables se poursuive ....

      Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - dim 15 Fév 26 à 10 h 06

      Quand moreira est arrivé , il avait déclaré tout de go : mes qualités sont la vitesse , le dribble , etc .
      Je m'étais dit , il a du culot ce gamin , il va falloir qu'il prouve sur le terrain .
      Et bien il l'a fait et même au point de faire oublier Fofana !
      Fonseca n'en attendait pas tant , lui qui ne connaissait pas ce joueur ( et qui félicita chaudement benjamin Charrier pour cette trouvaille ! ) .

      Signaler
    5. Juni38
      Juni38 - dim 15 Fév 26 à 10 h 13

      ça vous va cette compo qui circule ce matin ?

      OL : Greif - Mata, Niakhaté, Hateboer - Maitland-Niles, Tessmann, Morton, Abner - Nartey, Sulc, Tolisso (cap).

      un système à la "pierre sage" , avec trois défenseurs centraux : mata niakhaté et la surprise Hateboer .
      deux pistons : Amn et Abner
      un double pivot Tessman Morton
      en animation offensive : Nartey Tolisso , alimentant Sulc en pointe .

      Pour palier l'absence de tous nos ailiers , des pistons offensifs dans les couloirs .

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - dim 15 Fév 26 à 10 h 32

        Fandelol va dire que c'est une equipe trop défensive..
        Moi tant qu'on gagne l'équipe me conviendra..
        Hateboer axe gauche par contre j'ai un peu de mal..

        Signaler
    6. OLsan
      OLsan - dim 15 Fév 26 à 10 h 15

      Saumon pour tout le monde et un grand Pavel 🤞
      🔴🔵

      Signaler
    7. Avatar
      calone - dim 15 Fév 26 à 10 h 20

      bonjour à tous
      défense à 3 centraux à souvent fait défaut

      Signaler
    8. Avatar
      Gonedamien38 - dim 15 Fév 26 à 10 h 39

      Pas de endrick ok bon le savait, mais la pas de moreira non plus, blessé ?? Fallait que ça arrive, tu m'étonnes 
      ca se complique la, ça va être chaud 
      ​​​​​​​Place aux jeunes...

      Signaler
    9. Monark on est là et bien là
      Monark on est là et bien là - dim 15 Fév 26 à 11 h 00

      Je vois bien Roman être aligné d’entrée de jeu. Avec son physique ,il bousculera la charnière centrale Dante et Mendy.

      Signaler

