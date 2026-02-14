OL : Fonseca ne fait pas une fixation sur le record

Avec douze victoires consécutives, l’OL peut se rapprocher encore un peu plus du record dimanche contre Nice. Néanmoins, Paulo Fonseca ne veut pas en faire une fixation, seule la fin de saison faisait foi.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Reste à savoir quand arrivera cet épilogue. C’est la question que tous les supporters lyonnais se posent depuis quelques semaines. Depuis deux mois, l’OL est une véritable machine à gagner et vient d’enchaîner douze victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Une série qui permet à la formation rhodanienne de se qualifier directement pour les quarts de la Ligue Europa, d’être toujours en lice en Coupe de France et d’être remontée sur le podium en Ligue 1. Avec plus que deux victoires à aller chercher pour égaler le record, cela revient forcément dans la bouche des observateurs. Mais pas question de céder à l’euphorie chez Paulo Fonseca. "Ce n’est pas important pour moi. C’est positif, j’adore le moment qu’on vit actuellement, mais le plus important est qu’est-ce que nous pouvons faire jusqu’à la fin."

"On a la pression positive que l'on souhaite"

Entre quatorze victoires à la suite et un trophée, Paulo Fonseca a certainement déjà fait son choix. Son esprit compétiteur le poussera à choisir les deux, mais avec treize ans de disette, un titre aura bien évidemment plus de valeur. Alors, dans la quête d’un record vieux de vingt ans, le Portugais ne veut pas mettre de pression inutile. "Nous sommes 3es, on a la Ligue Europa et la Coupe de France, on a donc la pression positive que l’on veut. Mais nous devons vivre ce moment avec beaucoup d’équilibre." Une façon de ne pas se croire déjà arrivés alors que l’OL pourrait tout perdre en mars.