Actualités
TKYDG du 31 mars
TKYDG

OL - Médias : abonnez-vous à notre compte TikTok

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Olympique-et-Lyonnais est désormais présent sur TikTok depuis quelques mois. Retrouvez l'actualité de l'OL à travers des extraits, mais aussi ceux de notre émission autour de l'actualité de l'OL, "Tant qu’il y aura des Gones".

    Endrick, Nice, Fonseca... Il y en pour tous les goûts en ce moment autour de l'OL et vous pouvez suivre toute cette actualité sur votre site Olympique-et-Lyonnais. Mais pour les plus connectés des lecteurs, il est également possible de visionner des vidéos sur TikTok. En effet, depuis plusieurs mois, l'actualité de votre club se retrouve de plus sur ce réseau social, que l'on souhaite faire grossir. Vidéos, extraits de votre émission "Tant qu'il y aura des Gones" ou tout simplement suivi du quotidien de l'OL, les supporters lyonnais ont une nouvelle façon de suivre les péripéties rhodaniennes. Ce sera notamment l'opportunité de voir des extraits de l'interview exclusive réalisée avec Paulo Fonseca.

    Par ailleurs, Olympique-et-Lyonnais est aussi présent sur d’autres réseaux sociaux, comme LinkedIn. Notre compte X rassemble lui les articles menant vers notre site internet. Un lien est d’ailleurs disponible sur chacun de nos réseaux sociaux sur notre site. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour que votre site puisse continuer à grandir.

    @0lympiqueetlyonnais
    à lire également
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca ne fait pas une fixation sur le record
    1 commentaire
    1. Koko
      Koko - sam 14 Fév 26 à 13 h 19

      Et sur wechat <3

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca ne fait pas une fixation sur le record 13:20
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : abonnez-vous à notre compte TikTok 12:30
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Dijon - OL Lyonnes : Giraldez n’a pas voulu "créer une pression différente" 11:45
    Melvin Bard, buteur lors de Nice - OL
    OL - Nice : pas de retour de Bard à Décines 11:00
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Grâce à l’OL, Morton espère atteindre l’Angleterre 10:15
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    Exclusif - Fonseca : "L’OL n’est pas dépendant d’Endrick" 09:30
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    Ligue 1 : Afonso Moreira (OL) nommé pour une récompense individuelle 08:45
    Dante, capitaine de l'OGC Nice
    Avant OL - Nice, Dante rappelle les "erreurs" d’arbitrage passées 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Ares veut que Textor règle le reste de sa dette pour le rachat de l’OL 07:30
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    Morton (OL) : "Ce serait un record incroyable, mais c'est un long chemin" 13/02/26
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Coupe LFFP : OL Lyonnes toujours sans Renard à Dijon 13/02/26
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Kluivert, Fofana, Tagliafico… Le point sur les blessés de l’OL 13/02/26
    Feerine Belhadj, gardienne de l'OL
    Dijon - OL Lyonnes : Belhadj va encore enchaîner 13/02/26
    Endrick (OL) face à Tabibou (Nantes)
    OL : Fonseca toujours pas d’accord avec le rouge d’Endrick 13/02/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL - Nice : Afonso Moreira forfait, Yaremchuk et Tolisso postulent 13/02/26
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    Avant OL - Nice, Kluivert n'a pas encore repris avec le groupe 13/02/26
    Alice Sombath contre Dijon
    Coupe LFFP : "Le temps sera l’allié" de Dijon contre OL Lyonnes 13/02/26
    Ada Hegerberg lors d'OL - Wolfsburg.
    Ligue des champions : Wolfsburg reste encore en vie pour affronter OL Lyonnes 13/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut