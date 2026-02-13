Actualités
Morton face à Boga (Nice - OL)
Morton face à Boga (Nice – OL) (Photo by Valery HACHE / AFP)

Morton (OL) : "Ce serait un record incroyable, mais c'est un long chemin"

    • Sur une série de douze victoires de suite toutes compétitions confondues, l’OL peut se rapprocher du record en cas de succès contre Nice. Tyler Morton en est conscient mais ne veut pas que le groupe en fasse une fixation.

    Cela fait vingt ans que l’OL n’avait pas connu un tel enchaînement. Même Paulo Fonseca ne se rappelait pas s’il avait déjà vécu ça dans sa carrière. La réponse est oui du côté du Shakhtar Donetsk. Le Portugais avait alors enchaîné treize succès de suite. Il en est actuellement à douze avec l’OL et pourrait donc ainsi égaler son record personnel dès ce dimanche (20h45) avec la réception de Nice. Pour le club lyonnais, il faudra patienter encore un peu puisque le record est à 14. Cela n’a échappé à personne et le groupe rhodanien est forcément au courant. "C'est un record incroyable, et pour moi, c'est incroyable de le battre. On a tout ce qu'il faut pour le faire, mais pour le faire, il faut être très concentré. C'est une ligue très difficile, comme on l'a vu", a déclaré Tyler Morton ce vendredi.

    "On a eu plus de temps pour comprendre l'adversaire cette semaine"

    Avec une semaine complète de travail, les joueurs de l’OL ont pu récupérer physiquement, tout en travaillant tactiquement, surtout avec les absences d’Endrick et d'Afonso Moreira. Alors avant même de penser au record, l’Anglais et ses coéquipiers veulent gérer du mieux possible la venue des Aiglons, bien plus fringants ces dernières semaines. "Le fait de n’avoir qu’un match par semaine nous permet de mieux préparer l’adversaire, de comprendre comment il joue, comment il défend et sur quels points appuyer. Ça nous rend plus prêts, mais pour gagner ce record, il faut continuer à gagner, et on doit surtout rester concentrés, préparés, et on a tout ce qu'il faut pour le faire." Aux joueurs de l’OL de le prouver dimanche à Décines.

    6 commentaires
    1. Koko
      Koko - ven 13 Fév 26 à 19 h 06

      Ca doit être génial de suivre les plans de jeu de Foncésca et ses analyses vidéos.

      Signaler
      1. RBV
        RBV - ven 13 Fév 26 à 20 h 01

        Tu peux regarder les « Insides » sur le site du club sur YouTube, c’est génial en effet 😉

        Signaler
        1. DrNelson & Mister Bosz
          DrNelson & Mister Bosz - ven 13 Fév 26 à 20 h 04

          Il ne faut pas être abonné (membre payant) ?

        2. Koko
          Koko - ven 13 Fév 26 à 20 h 05

          Je ne connaissais pas. Merci

      2. RBV
        RBV - ven 13 Fév 26 à 20 h 17

        Alors pas besoin d’être abonné payant non. Payant c’est pour avoir accès à la vidéo en anticipé 😉
        Mais les 4 premiers épisodes de l’année sont disponibles gratuitement sur le YouTube Olympique Lyonnais.
        Je pense que tout cela contribue aussi à la bonne ambiance autour du club.

        Signaler
        1. DrNelson & Mister Bosz
          DrNelson & Mister Bosz - ven 13 Fév 26 à 20 h 19

          Ah chouette je vais regarder ça alors

