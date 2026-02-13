Morton (OL) : "Ce serait un record incroyable, mais c'est un long chemin"

Sur une série de douze victoires de suite toutes compétitions confondues, l’OL peut se rapprocher du record en cas de succès contre Nice. Tyler Morton en est conscient mais ne veut pas que le groupe en fasse une fixation.

Cela fait vingt ans que l’OL n’avait pas connu un tel enchaînement. Même Paulo Fonseca ne se rappelait pas s’il avait déjà vécu ça dans sa carrière. La réponse est oui du côté du Shakhtar Donetsk. Le Portugais avait alors enchaîné treize succès de suite. Il en est actuellement à douze avec l’OL et pourrait donc ainsi égaler son record personnel dès ce dimanche (20h45) avec la réception de Nice. Pour le club lyonnais, il faudra patienter encore un peu puisque le record est à 14. Cela n’a échappé à personne et le groupe rhodanien est forcément au courant. "C'est un record incroyable, et pour moi, c'est incroyable de le battre. On a tout ce qu'il faut pour le faire, mais pour le faire, il faut être très concentré. C'est une ligue très difficile, comme on l'a vu", a déclaré Tyler Morton ce vendredi.

"On a eu plus de temps pour comprendre l'adversaire cette semaine"

Avec une semaine complète de travail, les joueurs de l’OL ont pu récupérer physiquement, tout en travaillant tactiquement, surtout avec les absences d’Endrick et d'Afonso Moreira. Alors avant même de penser au record, l’Anglais et ses coéquipiers veulent gérer du mieux possible la venue des Aiglons, bien plus fringants ces dernières semaines. "Le fait de n’avoir qu’un match par semaine nous permet de mieux préparer l’adversaire, de comprendre comment il joue, comment il défend et sur quels points appuyer. Ça nous rend plus prêts, mais pour gagner ce record, il faut continuer à gagner, et on doit surtout rester concentrés, préparés, et on a tout ce qu'il faut pour le faire." Aux joueurs de l’OL de le prouver dimanche à Décines.