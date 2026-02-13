Cinq joueurs de l'OL en dédicaces le mercredi 25 février

Actualités
    • Sur une très bonne dynamique depuis deux mois, les joueurs de l’OL vont aller à la rencontre de leurs supporters. Cinq Lyonnais seront en dédicace du côté du centre commercial de Porte des Alpes le mercredi 25 février de 14h à 15h.

    Mercredi prochain, les joueuses d’OL Lyonnes auront à nouveau rendez-vous avec leur public. À trois jours d’un déplacement à Marseille suivi d’une trêve internationale, les coéquipières d’Ingrid Engen s’entraîneront devant leurs supporters. Chez les garçons, cela reste bien plus rare, malgré la dynamique actuelle et les vacances scolaires. Néanmoins, à défaut de séance ouverte à tous, les joueurs de l’OL se prêtent souvent au jeu des séances de dédicaces, que ce soit à la boutique du club ou chez des partenaires.

    Une rencontre publique avant le choc contre l'OM

    Ce sera une nouvelle fois le cas le mercredi 25 février prochain. Si l’identité des joueurs n’a pas encore été dévoilée, ils seront cinq à prendre la direction du centre commercial de Bron - Saint-Priest Porte des Alpes. De 14h à 15h, ils pourront échanger avec leurs supporters et signer ainsi maillots, écharpes ou tout simplement cartes à collectionner. Et ainsi recevoir de la force avant le déplacement à Marseille pour le choc contre l'OM, le 1er mars prochain. Il est même possible de gagner quelques places VIP pour cette séance de dédicaces via ce lien.

