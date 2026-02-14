Actualités
Pavel Sulc lors de Young Boys Berne - OL
Pavel Sulc lors de Young Boys Berne – OL (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

OL - Nice : Claude Puel fan de Pavel Sulc

  • par David Hernandez

    • Ancien coach de l’OL, Claude Puel va retrouver le club lyonnais dimanche soir (20h45). Face à une équipe qui reste sur 12 victoires de suite, l’entraîneur niçois se méfie surtout de Pavel Sulc.

    Avec l’arrivée d’Endrick, toute l’attention médiatique a été mise autour du Brésilien. À juste titre tant la Ligue 1 est à la recherche de têtes de gondole. Ce n’est pourtant pas ce qu’il manque à l’OL cette saison entre les tauliers au rendez-vous comme Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso ou les belles surprises du recrutement estival. Pavel Sulc fait partie de cette deuxième catégorie et continue de surprendre journée après journée. Meilleur buteur de la formation rhodanienne, le Tchèque est devenu une vraie menace sur les pelouses françaises. Cela n’a pas échappé à Claude Puel"Ils ont leur buteur Pavel Sulc, qui au départ est plutôt un milieu offensif, et qui devient leur meilleur buteur, mais qui aime décrocher, participer au jeu. C'est un joueur très intéressant, très fin."

    "Un style de jeu bien au point"

    L’ancien coach de l’OL ne limite pas les qualités lyonnaises à la simple efficacité du numéro 10. Cela n’aurait pas permis de signer douze victoires consécutives avant de recevoir les Aiglons dimanche (20h45). Puel a tenu à souligner le travail réalisé par Paulo Fonseca depuis un an pour permettre à l’OL de devenir "une équipe avec un style de jeu bien au point, et qui fait ses preuves depuis 12 matchs. Ils ont cette particularité de pratiquer un bon football, avec beaucoup de joueurs dotés de qualités techniques, notamment au milieu." Quelque chose nous dit que la fameuse bataille du milieu sera encore un enjeu majeur au Parc OL.

    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca ne fait pas une fixation sur le record

