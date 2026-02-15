Actualités
Ada Hegerberg, à l'échauffement d'OL - Lille
Ada Hegerberg, à l’échauffement d’OL – Lille (crédit : David Hernandez)

Hegerberg (OL Lyonnes) : "Un pas de plus vers nos objectifs"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Auteure d’un doublé contre Dijon, Ada Hegerberg a mis OL Lyonnes sur les bons rails à Dijon. En se qualifiant pour la finale de la Coupe LFFP, les Lyonnaises ne sont plus qu’à une marche de leur premier objectif.

    Le score est flatteur pour OL Lyonnes et certainement difficile à avaler pour Dijon. En s’imposant 4-0, les Lyonnaises ont fait respecter la hiérarchie, mais le visage montré par la formation bourguignonne a été loin de celui d’une équipe qui n’a cherché qu’à défendre. Bien au contraire. La stratégie de début de match a d’ailleurs surpris les coéquipières de Lindsey Heaps. Le DFCO a cherché à jouer et a notamment appuyé sur le côté droit de la défense lyonnaise. "Dijon a bien joué, surtout en début de rencontre. On a eu du mal à savoir comment défendre, comment presser haut, a avoué Ada HegerbergOn a dû tactiquement s'ajuster et on s'est rendu les choses un peu plus faciles par la suite."

    "On veut faire le quadruplé"

    La Norvégienne n’est pas étrangère à cette partie devenue un peu plus facile après le quart d’heure de jeu. En inscrivant un doublé en première mi-temps, la Ballon d’Or 2018 a enlevé une belle épine du pied des Fenottes et a coulé le moral dijonnais. Le travail fait en Côte D'Or, OL Lyonnes doit désormais se défaire du PSG pour s’offrir son premier trophée de la saison. En attendant d’autres. "L'ambition que nous nous sommes fixée, c'est de remporter tous les titres de la saison. C'est simple à dire, mais difficile à réaliser. Mais aujourd'hui, cette qualification pour la finale est un pas de plus vers nos objectifs." Rendez-vous le 14 mars prochain à Abidjan pour le dénouement de cette première Coupe LFFP.

    Roman Yaremchuk avec l'Ukraine
    OL - Nice : premier pas à venir pour Yaremchuk
    2 commentaires
    1. chignol
      chignol - dim 15 Fév 26 à 10 h 54

      Sauf erreur de ma part, c'est le premier doublé marqué par Ada depuis plus de deux ans : match de poule de la Ligue des champions, victoire 7-0 contre St-Pölten le 25 janvier 2024.
      Il faut préciser que moins de deux mois plus tard elle subissait une grosse blessure et qu'elle a été par la suite placardisée par Montemurro.

      Signaler
    2. seb.66
      seb.66 - dim 15 Fév 26 à 11 h 06

      [HS]
      Des nouvelles de Delphine.
      Alors qu'elle avait repris l'entraînement avec sa nouvelle équipe, elle s'est blessée et sera absente 5/6 semaines.

      Signaler

