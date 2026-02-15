Actualités
Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice
Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice (Photo by Valery HACHE / AFP)

OL - Nice : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par David Hernandez

    • Fort de ses 12 victoires de rang, l'OL reçoit Nice ce dimanche soir pour la 22e journée de Ligue 1. Avant-match, horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques.

    Avant-match

    Ils ont eu une semaine pour préparer ce rendez-vous et ce ne fut pas de trop. Après un douzième succès consécutif à Nantes samedi dernier, les joueurs de Paulo Fonseca ont retrouvé le rythme d’un match par semaine et donc du temps pour travailler. L’entraîneur de l’OL ne s’en plaindra pas, lui qui doit composer avec les absences d’Endrick et Afonso Moreira ce dimanche. Deux absences notables qui poussent à se réinventer offensivement et à travailler de nouveaux schémas de jeu. Les cinq jours d’entraînement ont donc servi à cela dans l’espoir d’aller chercher une treizième victoire de suite toutes compétitions confondues, la septième en Ligue 1.

    L’objectif est ainsi connu, encore plus après les résultats du week-end. En battant Nice, l’OL a la possibilité de revenir à six longueurs du PSG, désormais dauphin de Lille. Surtout, les Lyonnais pourraient s’offrir un matelas de cinq points sur l’OM, tenu en échec samedi. Encore une belle opportunité, même si la tâche s’annonce complexe au Parc OL entre une formation niçoise qui retrouve des couleurs et les forfaits toujours aussi nombreux dans les rangs rhodaniens.

    À quelle heure se joue OL - Nice ?

    Avec un seul match par semaine, Paulo Fonseca n’a pas à se plaindre de la programmation. Ce dimanche, à 20h45, au moment où Thomas Leonard donnera le coup d’envoi, l’OL aura eu toute une semaine pour travailler. Pas de quoi se plaindre et l’objectif est clairement d’offrir au public du Parc OL une treizième victoire de suite, avant de n’être de retour à Décines que le 5 mars prochain.

    Sur quelle chaîne voir OL - Nice ?

    Si son avenir est désormais en suspens si l’on en croit certaines paroles de dirigeants du football français, Ligue 1+ continue d’offrir la diffusion du championnat de France et de l’affiche en prime time. Ce dimanche, OL - Nice sera commenté par Xavier Domergue et Benoît Cheyrou. Marina Lorenzo et Guillaume Hoarau seront eux en bord de terrain.

    Endrick buteur lors de Metz - OL
    OL - Nice : sans Endrick et Moreira, une attaque à repenser

    Ainsley Maitland-Niles penalty face à Nice
    Endrick buteur lors de Metz - OL
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Nantes
    Stéphane Ruffier, ancien gardien de Saint-Etienne
    Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Samy Saci, nouvel entraîneur des U17 de l'OL
    Corner Nice - OL
    Pavel Sulc lors de Young Boys Berne - OL
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    TKYDG du 31 mars
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Melvin Bard, buteur lors de Nice - OL
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
